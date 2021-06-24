Пьяный парень в тельняшке избил доставщика пиццы за длинные волосы

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Камера наблюдения, установленная на территории подъезда дома в Челябинске запечатлела момент нападения неадекватного парня в тельняшке на доставщика пиццы. Курьера несколько раз ударили по лицу и сбили с ног.
Курьер Владимир Скворцов рассказал изданию 74.ru подробности произошедшего:
"Смотрю, два пацана, на вид им лет 20–22, подходят к какому-то мужику, что-то ему говорят. Я еще подумал, что, скорее всего, они и ко мне сейчас подойдут. Парень в тельняшке, в берете, а у меня длинные волосы, и я понимаю, что это будет первое, до чего он может докопаться. Ну это и стало причиной. Он подошел, говорит: «Зачем ты так ходишь?» Я ответил, что мне так нравится, и последовал удар. Второй парень пытался его остановить, они оба были пьяные."
Затем Владимир позвонил клиенту и дождался его:
"Он спустился, мы с ним обговорили ситуацию, которая произошла, после этого он позвонил в полицию. Я остался ждать на улице, но отошел к другому подъезду, потому что эти парни зашли в тот же подъезд, куда я принес заказ, подумал, вдруг снова выйдут, начнут бит. Этот, который бил, он потом действительно выходил, причем он переоделся, предполагаю, что он в этом же подъезде живет."
"Смотрю, два пацана, на вид им лет 20–22, подходят к какому-то мужику, что-то ему говорят. Я еще подумал, что, скорее всего, они и ко мне сейчас подойдут. Парень в тельняшке, в берете, а у меня длинные волосы, и я понимаю, что это будет первое, до чего он может докопаться. Ну это и стало причиной. Он подошел, говорит: «Зачем ты так ходишь?» Я ответил, что мне так нравится, и последовал удар. Второй парень пытался его остановить, они оба были пьяные."
Затем Владимир позвонил клиенту и дождался его:
"Он спустился, мы с ним обговорили ситуацию, которая произошла, после этого он позвонил в полицию. Я остался ждать на улице, но отошел к другому подъезду, потому что эти парни зашли в тот же подъезд, куда я принес заказ, подумал, вдруг снова выйдут, начнут бит. Этот, который бил, он потом действительно выходил, причем он переоделся, предполагаю, что он в этом же подъезде живет."
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Курьер прождал полицию на скамейке три часа и решил идти в отделение сам:
"Когда я приехал в полицию, мне сказали, что участковый приходил. Он действительно мог меня не заметить, потому что я сидел в углу дома. Там я написал заявление. У меня нет особых травм, так, пара синяков, но они сломали терминал пиццерии, при падении он вылетел из рук. По идее этот парень теперь должен возмещать ущерб. Сам я с понедельника на больничном — в пиццерии мне дали дополнительные выходные, чтобы отлежаться и прийти в себя."
Сейчас полиция ищет нападавшего. Владимир надеется, что обидчика накажут:
"Я не требую жесткого наказания, но хочу, чтобы человек понял, что так делать не надо. Много кто выпивает, но люди же себя контролируют."
"Когда я приехал в полицию, мне сказали, что участковый приходил. Он действительно мог меня не заметить, потому что я сидел в углу дома. Там я написал заявление. У меня нет особых травм, так, пара синяков, но они сломали терминал пиццерии, при падении он вылетел из рук. По идее этот парень теперь должен возмещать ущерб. Сам я с понедельника на больничном — в пиццерии мне дали дополнительные выходные, чтобы отлежаться и прийти в себя."
Сейчас полиция ищет нападавшего. Владимир надеется, что обидчика накажут:
"Я не требую жесткого наказания, но хочу, чтобы человек понял, что так делать не надо. Много кто выпивает, но люди же себя контролируют."
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Очень надеюсь что этого быдлана в тельняшке, накажут по всей строгости!
Отдать врачам и учителям, потом будете орать: вот они бабло получают и них не делают,детей не учат,людей не лечат, зачем им столько бабла.
а будет меньше ментов, так вообще на выезды никто не будет приезжать. Вообще. Никогда.
Пусти на волю ты его.
И такой сразу: "Никаких большЕ вечерииинок!"
Зря (( Этот ублюдок должен ответить как за покушение на убийство.