Пьяный парень в тельняшке избил доставщика пиццы за длинные волосы

"Смотрю, два пацана, на вид им лет 20–22, подходят к какому-то мужику, что-то ему говорят. Я еще подумал, что, скорее всего, они и ко мне сейчас подойдут. Парень в тельняшке, в берете, а у меня длинные волосы, и я понимаю, что это будет первое, до чего он может докопаться. Ну это и стало причиной. Он подошел, говорит: «Зачем ты так ходишь?» Я ответил, что мне так нравится, и последовал удар. Второй парень пытался его остановить, они оба были пьяные.""Он спустился, мы с ним обговорили ситуацию, которая произошла, после этого он позвонил в полицию. Я остался ждать на улице, но отошел к другому подъезду, потому что эти парни зашли в тот же подъезд, куда я принес заказ, подумал, вдруг снова выйдут, начнут бит. Этот, который бил, он потом действительно выходил, причем он переоделся, предполагаю, что он в этом же подъезде живет."

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