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Пьяный парень в тельняшке избил доставщика пиццы за длинные волосы

Пьяный парень в тельняшке избил доставщика пиццы за длинные волосы (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 08:10
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   доставщик   курьер   нападение   пицца   челябинск   
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Камера наблюдения, установленная на территории подъезда дома в Челябинске запечатлела момент нападения неадекватного парня в тельняшке на доставщика пиццы. Курьера несколько раз ударили по лицу и сбили с ног.

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Метки: видео   доставщик   курьер   нападение   пицца   челябинск   
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23  комментария
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33
Саша 2 часа назад
Быдло вонючее!
Очень надеюсь что этого быдлана в тельняшке, накажут по всей строгости!
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38
Max 4 минуты назад
А в чем проблема найти этих утырков? давайте я отгадаю подъезд этого чувака или друга его?
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−18
regur Полчаса назад
путлеровская военщина ...
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7k
Puans-on Полчаса назад
Защитники, [мат], родины.
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28k
Кот Баюн 39 минут назад
Очередной быдло-вытиран, отслужил срочку и хероем себя возомнил
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3k
portroy 40 минут назад
Прождал полицию 3 часа? Зачем нужна такая полиция? Мое мнение - финансирование у них отобрать и отдать врачам и учителям.
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9k
андрей Час назад
Ссылка youtu.be
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961
Max Час назад
Типичное быдлосыкло. Выбирает для наезда специально тех, от кого теоретически отхватить не сможет. Но бывают частенько и промахи. "Лошарик" (например, оказывается МСМК по самбо) и сыкун в тельняшке раз пять или шесть "сам" случайно падает на асфальт. И, как правило, всегда потом ползет в полицию заяву писать, типа мы стояли курили и никого не трогали, а он подошёл и начал нас бить .
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237
Мурчелло Max 39 минут назад
Типа этого.
Ссылка youtu.be
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866
¯\_(ツ)_/¯ лесная лысоешка Час назад
кого нибудь интересует моё мнение ? что касается этого события!
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1k
bosayk Час назад
В Челябенске с гривой видит пьяный в тельняшке к мужику придирается... и тут у него в голове должна, просто обязана заиграть мелодия : "Беги, дорогая, беги Беги ради папы и мамы Если услышишь шаги Делай круги и зигзаги "
))))
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34k
Олег Час назад
С одной стороны я не поддерживаю такую агрессию, но мужик должен быть мужиком с кулаками, а не лохматым полупедиком
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1k
Александр Туманов Час назад
Просто не за что. Перед другом выёживается Чмошник.
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
"Я не требую жесткого наказания, но хочу, чтобы человек понял, что так делать не надо"

Зря (( Этот ублюдок должен ответить как за покушение на убийство.
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16k
KOSTELLO 2 часа назад
Выб.л.ядок в тельнике еще с прошлого года не переоделся?
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