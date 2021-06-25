Мужчина напал на продавца за якобы сломанный чехол смартфона

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В Нижнем Новгороде мужчина атаковал продавца в торговом центре. Он не разобрался с купленным за 400 рублей чехлом смартфона и решил вернуть. Вот только метод возврата бракованного по его словам чехла мужчина выбрал крайне странный.
Неадекватный мужчина начал материться на продавца, а потом и вовсе начал его бить.
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