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Мужчина напал на продавца за якобы сломанный чехол смартфона

Мужчина напал на продавца за якобы сломанный чехол смартфона (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 13:58
Метки: видео   конфликт   нападение   нижний новгород   смартфон   чехол   
304
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1
В Нижнем Новгороде мужчина атаковал продавца в торговом центре. Он не разобрался с купленным за 400 рублей чехлом смартфона и решил вернуть. Вот только метод возврата бракованного по его словам чехла мужчина выбрал крайне странный.

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Метки: видео   конфликт   нападение   нижний новгород   смартфон   чехол   
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11  комментариев
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46k
noName 51 минуту назад
Бедный парнишка:рассказывает,а руки ходуном ходят...Животное либо в клетку,либо усыпить
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6k
B0n 3 минуты назад
Простите за евгенику, но плоскозатылочные они такие. Чуть что "Эээээ ты чооооо".
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12k
gavrosh 5 минут назад
Не выдержал бы и стулом по не воспитанной харе отоварил.
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33k
Alex 13 минут назад
Не покупатель - а черножопая обезьяна, убежавшая из зоопарка
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23k
Vazari 24 минуты назад
"Ти мне чо пазоришь?" [мат] твою армянскую мать. Ты [мат], отрыжка армении. Из-за таких как ты, хачей за людей и не считают.
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3k
Outcast Полчаса назад
Опять типичный "славянин" которых почему то сюда запускают. И у которого уже наверняка паспорт есть. И без которых почему то нельзя обойтись. Видно хотят что б погромы 90х которые прокатились по республикам в 90х теперь были уже на территории россии.
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537
Hellfire Полчаса назад
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4k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Постоянно с подобным приходится сталкиваться. Лозунг "Покупатель всегда прав" многие неадекваты истолковывают очень странно. Сейчас очень много людей, которые считают, что раз он заплатил за что-то определенную сумму, то стал властелином мира и может себе позволить что угодно.
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9k
Шурум-бурум 46 минут назад
в названии поста надо слово "мужчина" изменить на "сын б@яди"!
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13k
Объект реальности 46 минут назад
Это тупое животное даже не знает, процкдуры возврата. Обратно в горы его.
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