FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10319 постов • 1240 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Своих не бросаем: крылатая банда атаковали мужчину, взявшего в руки ворону

Своих не бросаем: крылатая банда атаковали мужчину, взявшего в руки ворону (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 09:10
Сообщество : Животные
Метки: Автомобиль   видео   ворона   животные   нападение   птицы   сородич   
282
1
1
Очевидец запечатлел не самую удачную попытку мужчины убрать ворону со своего автомобиля. Как только главный герой видео взял птицу в руки, она закричала и спровоцировала других ворон.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Автомобиль   видео   ворона   животные   нападение   птицы   сородич   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Опаньки Час назад
Вечером вернется, машину припаркует, на утро они ему еще и машину гуаном измажут ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−161
Андрей Васильев 49 минут назад
Русские - будьте как эти вороны, и тогда никакая мразота вас не сломает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
390
Будьте крепенькими и здоровенькими! 56 минут назад
Интересно, а что за "ворон" снимал эту пернатую подставу-:провокацию "орлята учатся летать"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь? Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь? Каким животным могла бы быть типичная тёща из анекдотов Каким животным могла бы быть типичная тёща из анекдотов Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца Лебедь попытался атаковать туриста Лебедь попытался атаковать туриста Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

976232



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Звезда НХЛ Панарин душевно проводит отпуск в родном селе в Челябинской области
0
45
Звезда НХЛ Панарин душевно проводит отпуск в родном селе в Челябинской области
﻿
Набирающие популярность в сообществах
The forest - игра в жанре survival horror с открытым миром от студии endnight games
0
10
The forest - игра в жанре survival horror с открытым миром от студии endnight games
Хованкского задержали по подозрению в оправдании терроризма. Макаревича за рекламу наркоты?
1
34
Хованкского задержали по подозрению в оправдании терроризма. Макаревича за рекламу...
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Стакан выходного дня
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#СССР#люди#фотографии#факты#приколы#спорт#музыка#ретро#Евро-2020
#Юмор#животные#фото#кино#Россия#птицы#в мире#великобритания#футбол#война
#история#картинки#подборка#сша#позитив#сатира#интересное#комментарии#прикольные#прикол

На что жалуетесь?

Вернуться