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Очевидец запечатлел не самую удачную попытку мужчины убрать ворону со своего автомобиля. Как только главный герой видео взял птицу в руки, она закричала и спровоцировала других ворон.
Воронам показалось, что их сородича обижают и они решили наказать мужчину.
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