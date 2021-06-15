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Пойманные на краже алкоголя школьники пытались вызвать на бой сотрудника магазина

Пойманные на краже алкоголя школьники пытались вызвать на бой сотрудника магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 10:18
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   конфликт   кража   охранник   подростки   сыктывкар   
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В Сыктывкаре подростки пытались украсть из магазина алкоголь, но были замечены и остановлены продавцом. Сотрудник торговой точки был тут же вызван на бой на улице.

Источник:

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Метки: видео   конфликт   кража   охранник   подростки   сыктывкар   
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29  комментариев
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13k
Совранский 2 часа назад
Таких даже не жалко ОТ**ЗДИТЬ! Это не дети!
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24k
Григорий Минуту назад
А в чём проблема? Ст. 161 грабёж. Возраст привлекаемого с 14-ти лет. Было-б желание, а средства имеются.
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4k
бедный студент из Африки 3 минуты назад
вот так надо было, без ущерба для здоровья
Ссылка vk.com
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4k
бедный студент из Африки 5 минут назад
походу ее опять посадят под домашний арест.
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4k
бедный студент из Африки 6 минут назад
кошмар
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5k
mr.Poher 13 минут назад
От осинки не родятся апельсинки.
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5k
Николай 18 минут назад
На Х*Й её посадят из=за малого... дак и малого тоже стоило, с другом который в розыске... а потом ОГЭ сдать не могут...
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11k
Элитный тигр 23 минуты назад
Ахахахаха, дрыщи рюмку понюхали и стали героями... Уипать одному - вся эта петушня будет бежать и дристать от старха на бегу.
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4k
Иван Полчаса назад
Берут пример с родителей. Малацы.
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9k
Rihovich 43 минуты назад
Интересно, ЭТО как-нибудь вообще исправляется? Или сразу на переработку?
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9
БООЗ 44 минуты назад
Хаах Петушата подрастают
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1k
Георгий 50 минут назад
"Меня из за тебя посадят на х*й опять". а ха ха. Эпично.
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25k
Ashabad 53 минуты назад
Мы теряем своих детей. Тут необходимо государственное вмешательство. Феликс Эдмундович, например, и с большими проблемами справлялся.
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8k
Majul 55 минут назад
Животные.
Биомусор.
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17k
Robin Hood 59 минут назад
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2k
Максим Час назад
И опять кто-то скажет, что Евгеника прямой путь к фашизму?)
Логика поколения без морали и нравственности поражает: я украду, а если меня поймают, я готов убить или по крайней мере избить, но только если сильнее или нас больше.
Шакалы.
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6k
AIRON_FIRST Час назад
К сожалению, это Биомусор, и нам рядом с ним жить...
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
" А вапщето вы снимать не имеете пхава!" А спиртное тырить у этих вырожденцев "пхаво" есть?
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Господяяя, да их любого за жабры возьми, к стенке прижми у него моча и польеться.
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14k
Alex ASK 2 часа назад
Второй раз за неделю вспоминаю

Ссылка www.youtube.com
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33k
Alex 2 часа назад
Дерзкие засранцы. Пиз**ть ногами таких надо
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Mr.Adamson

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