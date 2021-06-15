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В Сыктывкаре подростки пытались украсть из магазина алкоголь, но были замечены и остановлены продавцом. Сотрудник торговой точки был тут же вызван на бой на улице.
Присутствует ненормативная лексика
От автора:
Нетрезвые хотели избить продавца в очках, пришлось вступиться. Страшно подумать в каком обществе мы живем.
По итогу компания ушла и вернулась ещё большим составом, но к тому времени подъехали ЧОП, успели задержать одного и вызвали полицию.
Нетрезвые хотели избить продавца в очках, пришлось вступиться. Страшно подумать в каком обществе мы живем.
По итогу компания ушла и вернулась ещё большим составом, но к тому времени подъехали ЧОП, успели задержать одного и вызвали полицию.
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По твоему утверждению, такие дети могут быть только у маргиналов?
Удивлю тебя, но не всегда это правило работает
И в благополучных семьях такие вот "детки" регулярно случаются.
Биомусор.
Логика поколения без морали и нравственности поражает: я украду, а если меня поймают, я готов убить или по крайней мере избить, но только если сильнее или нас больше.
Шакалы.