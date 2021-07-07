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Невнимательный скутерист с телефонной зависимостью

Невнимательный скутерист с телефонной зависимостью (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 11:49
Сообщество : Аварии
Метки: Телефон   видео   мотоциклист   невнимательность   смартфон   таиланд   
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В Таиланде скутерист на собственном примере убедился, что не стоит отвлекаться на смартфон во время поездки.

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Метки: Телефон   видео   мотоциклист   невнимательность   смартфон   таиланд   
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9k
Кыся 2 часа назад
Жаль, что не так:

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16k
Dr.CrAzY Час назад
ещё пару-тройку раз и либо убъётся, либо отучится...
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
"Мужчина не заметил, что ехавший впереди автомобиль остановился и врезался в него."
Звучит как продуманный план!
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4k
Борис Карабанов 3 часа назад
Пипец! Ну, пешеход залипает - можно понять, ну, автомобилист заглянул на секунду, но на скутере......
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