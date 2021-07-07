Невнимательный скутерист с телефонной зависимостью

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В Таиланде скутерист на собственном примере убедился, что не стоит отвлекаться на смартфон во время поездки.
Мужчина не заметил, что ехавший впереди автомобиль остановился и врезался в него.
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