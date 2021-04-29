Игры с огнем закончились "зажигательными танцами"

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Яркая иллюстрация того, почему нужно осторожно обращаться с горючими жидкостями. Добавленный музыкальный фон здорово приукрасил видеоролик.
Остаётся надеяться, что всё обошлось без сильных ожогов. Видео рекомендуется смотреть со звуком.
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