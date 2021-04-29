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Игры с огнем закончились "зажигательными танцами"

Игры с огнем закончились "зажигательными танцами" (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 08:56
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   невнимательность   неудача   огонь   фейл   
324
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Яркая иллюстрация того, почему нужно осторожно обращаться с горючими жидкостями. Добавленный музыкальный фон здорово приукрасил видеоролик.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   невнимательность   неудача   огонь   фейл   
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4k
Leonid Час назад
Но спилберг продолжал снимать!
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27k
Кот Баюн 5 минут назад
У этого поколения нет будущего...
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4k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
Он решил поджарить яичницу?
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33k
Олег 23 минуты назад
как скучно я живу....
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12k
banzai7 58 минут назад
Дебилы, мля.
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914
gizmo gizmo Час назад
хз как он да таких лет дожил не зная что горючую жидкость на огонь лить нельзя....
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1k
Сергей Зайцев gizmo gizmo 13 минут назад
В только что лет узнал...
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27k
Кот Баюн gizmo gizmo 5 минут назад
Столько ошибок в тексте, в вашем возрасте....
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Mr.Adamson

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