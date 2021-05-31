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Малыш похитил телефон мамы с включенной камерой

Малыш похитил телефон мамы с включенной камерой (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 мая 2021 10:41
Сообщество : Юмор
Метки: Телефон   видео   дети   кража   малыш   милота   побег   смартфон   
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В сети появилось видео с забавным побегом малыша по имени Миша. На опубликованных кадрах видно, как мальчик убегает от мамы, держа в руках её смартфон.

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Метки: Телефон   видео   дети   кража   малыш   милота   побег   смартфон   
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321
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
321 Shootout?...или CyberHero: Cyberpunk...Главное успел залогиться...
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1k
Lefterov 8 минут назад
Ох и Миша)))))
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