Малыш похитил телефон мамы с включенной камерой

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В сети появилось видео с забавным побегом малыша по имени Миша. На опубликованных кадрах видно, как мальчик убегает от мамы, держа в руках её смартфон.
Погоня в стиле Гая Ричи. Щеки едва в экран помещаются!
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