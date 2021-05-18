"Дамбо" из мира коров

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На ферме провинции Чаченгсау, Таиланд, живет очаровательный телёнок с очень большими ушами. Животное с необычным размером "локаторов" очень напоминает слоненка Дамбо из старого мультфильма компании Уолта Диснея.
С такими ушами не страшна ни одна муха возле морды!
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