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"Дамбо" из мира коров

"Дамбо" из мира коров (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 10:57
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   милота   таиланд   теленок   
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На ферме провинции Чаченгсау, Таиланд, живет очаровательный телёнок с очень большими ушами. Животное с необычным размером "локаторов" очень напоминает слоненка Дамбо из старого мультфильма компании Уолта Диснея.

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Метки: видео   животные   милота   таиланд   теленок   
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