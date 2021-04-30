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Хитрые обезъяны украли у девушки смартфон

Хитрые обезъяны украли у девушки смартфон (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 09:47
Сообщество : Животные
Метки: Телефон   видео   животные   кража   обезьяны   прикол   смартфон   
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В зоопарке девушка лишилась своего смартфона из-за хитрых обезьян. Приматы подпустили туристку к себе, а затем скооперировались и забрали у неё гаджет.

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Метки: Телефон   видео   животные   кража   обезьяны   прикол   смартфон   
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10  комментариев
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2k
Андрей Савченко 2 часа назад
Терпеть ненавижу ругающихся матом девушек. Это просто какое-то шлачище...
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3k
Serj81 18 минут назад
Кто из них обезьяны?
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1k
Николай Полчаса назад
Прочитал заголовок и думал , что видос про новый развод кавказцами девченок! А там вон оно что!
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6k
Игорь Час назад
грамотно зафиксировала
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31k
Alex 2 часа назад
Совсем как на рынке с азерами
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Обезьяны забрали телефон у обезьяны
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1k
Feathery Батончик с маком 41 минуту назад
Я тоже первым делом так подумал )))))
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623
Оксид Бетона 2 часа назад
Прочитал заголовок, подумал - опять цыгане или чучмеки беспредельничают!
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