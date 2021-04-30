Хитрые обезъяны украли у девушки смартфон

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В зоопарке девушка лишилась своего смартфона из-за хитрых обезьян. Приматы подпустили туристку к себе, а затем скооперировались и забрали у неё гаджет.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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