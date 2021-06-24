Телекомментатор Василий Уткин: Венгрия – пример для России

Российский спортивный журналист, телекомментатор, шоумен и актёр Василий Уткин озвучил свои мысли по поводу сборной России по футболу и провел параллели со сборной Венгрии. Почему именно с ней? Дело в том, что сборная Венгрии играла в так называемой группе смерти на Евро-2020. Ей пришлось сражаться с действующими чемпионами мира и Европы последний лет: командами Франции, Португалии и Германии.

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Венгрия показала России, как надо играть. Рассуждения Василия Уткина про сборные России и Венгрии с 2:48 по 6:58