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Телекомментатор Василий Уткин: Венгрия – пример для России

Телекомментатор Василий Уткин: Венгрия – пример для России (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 11:42
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   видео   евро2020   сборная венгрии   сборная россии   спорт   факты   футбол   
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Российский спортивный журналист, телекомментатор, шоумен и актёр Василий Уткин озвучил свои мысли по поводу сборной России по футболу и провел параллели со сборной Венгрии. Почему именно с ней? Дело в том, что сборная Венгрии играла в так называемой группе смерти на Евро-2020. Ей пришлось сражаться с действующими чемпионами мира и Европы последний лет: командами Франции, Португалии и Германии.

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Метки: Россия   видео   евро2020   сборная венгрии   сборная россии   спорт   факты   футбол   
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3  комментария
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Антон 55 минут назад
Мои поздравления сборной Украины. Буду болеть за вас, как любой нормальный русский, и за сборную Германии, потому что немец
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Алексей 48 минут назад
Венгры хотели играть и выиграть, были заряжены на борьбу и не испытывали никакой робости даже в этой сложной группе. Про российскую сборную это сказать сложно.
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