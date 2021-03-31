«Сектор Газа» перед матчем сборной России на чемпионате Европы

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С 24 по 31 марта в Венгрии и Словении проходит групповой этап молодежного Чемпионата Европы по футболу. В минувшие выходные сборная России встречалась со сборной Франции. Когда команда нашей страны вышла на поле, заиграла пенся группы «Сектор Газа».
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