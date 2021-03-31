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«Сектор Газа» перед матчем сборной России на чемпионате Европы

«Сектор Газа» перед матчем сборной России на чемпионате Европы (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 08:17
Сообщество : Спорт
Метки: видео   гимн   молодежная сборная   приколы   сборная россии   сектор газа   футбол   
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С 24 по 31 марта в Венгрии и Словении проходит групповой этап молодежного Чемпионата Европы по футболу. В минувшие выходные сборная России встречалась со сборной Франции. Когда команда нашей страны вышла на поле, заиграла пенся группы «Сектор Газа».

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Метки: видео   гимн   молодежная сборная   приколы   сборная россии   сектор газа   футбол   
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11  комментариев
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Страна, выступающая без гимна и флага... Не могу представить такого стыда при СССР.
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−34
sypernova 50 минут назад
Понятно, старый пропойный пердун за пультом
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2k
Дрочер Полоумный sypernova 39 минут назад
Ясно, тупая занудная п.и.з.д.а в каментах
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31k
Alex sypernova Полчаса назад
Вали к шлюхе-Бузовой
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5k
z0_0b 53 минуты назад
Сельский туалет
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−69
MaxVargar Час назад
Гордиться можно Чайковским или Глинкой, примеров масса. Но если уж самым достойным для представления страны выбрали говнаря с полуматерными частушками, то у меня для Вас плохие новости господа
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6k
Alexandr Barhudarov MaxVargar Час назад
это просто тест акустики
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4k
Артем Кощеев MaxVargar 42 минуты назад
Представляю, как вы во время посиделок с друзьями на кухне, достаете гитару и начинаете играть Чайковского, а друзья хором подпевают
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3k
soar MaxVargar 19 минут назад
"Вас" в данном случае пишется со строчной буквы. Говнарь с частушками давно стал классикой русского рока. Что конкретно плохого в песне "Туман"?
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344
Darki Час назад
Это заслуживает огромного одобрения.
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