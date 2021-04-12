В Башкирии девочку на роликах чуть не смыло сильным потоком воды

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Инцидент произошел в Давлеканово 10 апреля, когда школьница с роликами на ногах пыталась пересечь затопленную талой водой улицу. Бурный поток воды сбил девочку с ног и едва не унёс. Трагедии удалось избежать благодаря помощи мужчины.
Мужчина пришел на помощь барахтающемуся в потоке холодной воды ребенку. Он подал девочке руку и вытянул на мост. Видео от двух очевидцев.
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Подозреваю что лайков набрала. А потом 3.14здюлей от мамки с папкой наберёт :))))
Нынешняя молодёж ради лайков и просмотров готова на всё. Для них лайки и просмотры как наркотик.