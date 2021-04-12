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В Башкирии девочку на роликах чуть не смыло сильным потоком воды

В Башкирии девочку на роликах чуть не смыло сильным потоком воды (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 09:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Россия   видео   девочка   дети   повезло   ролики   спасение   
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Инцидент произошел в Давлеканово 10 апреля, когда школьница с роликами на ногах пыталась пересечь затопленную талой водой улицу. Бурный поток воды сбил девочку с ног и едва не унёс. Трагедии удалось избежать благодаря помощи мужчины.

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Метки: Башкирия   Россия   видео   девочка   дети   повезло   ролики   спасение   
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3  комментария
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2k
AmberFox 51 минуту назад
Чего набрала то?
Подозреваю что лайков набрала. А потом 3.14здюлей от мамки с папкой наберёт :))))

Нынешняя молодёж ради лайков и просмотров готова на всё. Для них лайки и просмотры как наркотик.
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541
tuka 15 минут назад
Так, ребенка спасли, это очень хорошо. Что с собакой?
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27k
Кот Баюн 41 минуту назад
Автор, это млядь не Улица! Это мост и ввшедшая из берегов речка!
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