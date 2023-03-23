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Задиристый школьник срывает уроки и обижает одноклассников

Задиристый школьник срывает уроки и обижает одноклассников

Автор:
23 марта 2023 08:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Новгород   Россия   видео   дети   мальчик   школа   школьник   
4473
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Родители учеников одной из школ в Нижнем Новгороде вынуждены дежурить в классе, чтобы защитить своих детей от нападок одноклассника.

Школьник кусает, бьёт и совершает другие действия, чтобы обидеть детей.

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Метки: Нижний Новгород   Россия   видео   дети   мальчик   школа   школьник   
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92  комментария
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13k
Kostick 6 часов назад
это не задиристый, это с отклонениями психическими, и ему место во вспомогательной школе.
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996
SmartCat101 Полчаса назад
почему его держат в обычной школе?
нах шенка из школы и дело в органы опеки
родетелей лишить родительских прав а щенка в спецшколу
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24k
Михаил Сметанкин 58 минут назад
И что, вот прям ничего нельзя поделать? Вот прям вообще? Фигня какая-то. Ну... Тут нужно либо одноклассникам ему конкретно люлей надавать, либо вызывайте Компота.
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58
Паша Андрианов Час назад
в мое время после уроков , или даже на перемене, оленей в угол зажимали и поддых ни синяков ничего, зато урок
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478
Руслан Час назад
Говнюка в спецшколу, а его родителям дать п**ды и пригласить к ним соответствующие органы на беседу по поводу воспитания своего отпрыска!
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2k
Vovan Petroff Час назад
Разве ни у кого из этого класса нет братьев старшеклассников? Все же в школу ходили. Помним.
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0
Alex 2 часа назад
Неужели еще не один из класса не поздравил за углом? Все в школе учились, почти у всех были "своеобразные", но за дело они получали
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538
cdzpm 2 часа назад
Очень похоже на айнэнэ - айнэнэ!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
12k
1k
abusafam 3 часа назад
в связи с переездом, в третьем классе пришлось перевести сына в другую школу. был там в классе похожий персонаж. задирал всех детей, мешал вести уроки и т.д. естественно на новенького не мог не отреагировать бурно. сын пришёл домой - жалуется. я ответил , что драться за него не могу, но поддержу любое его решение. через пару дней вызывают в школу. подрались. ну как подрались- мой вежливо попросил один раз, второй, а после третьего раза въехал оппоненту с вертушки в голову ( он тогда уже года полтора тхэквондо занимался), развернулся и пошёл жаловаться директору школы. в израиле это обычная практика- кто первый стуканул тот и прав. там папа тоже бегал кричал что он всех загнёт и порвёт и вообще. когда я его спросил дрался ли он в школе - резко притих. а когда я ему предложил успокоиться или подраться- забрал своего балбеса и свалил. с тех пор у пацанов нормальные отношения. дитяткам уже по тридцатнику. к чему это я- вот ну не верю, что в классе нет ни одного пацана, который мог бы поставить этот организм на место.
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52k
dima423 3 часа назад
Есть же спец школы для таких детей... там его быстро обучат свободу любить такие же одноклассники)))
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18k
Александр 3 часа назад
Надо звать специалиста по трудным детям
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4k
Serj81 3 часа назад
Видно же что скорее всего мамаша одна воспитывает, ребенок полностью неадекватный, возможно с головой не все в порядке или просто дебил. Такие как правило попадают сначала на малолетку, ну а потом если не сопьется или сторчится - тюрьма.
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21k
BiZ 3 часа назад
ну и зачем из этого делать сюжет? не работает бумажка что ли?
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2k
Fiverknot 3 часа назад
Организовать поход всего класса на диспансеризацию к психотерапевту. И первым в кабинет отправить этого мелкого.
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−1
Дашка Комиссарова 3 часа назад
в дурку не пробовали?
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−1
Дашка Комиссарова 3 часа назад
в дурку не прбовали
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37k
Aleks 3 часа назад
Тут вопрос к школьному руководству. По малому спецшкола плачет, у него отклонения ярковыраженные. Похоже сынуля какого то местного туза, раз в обычный клас ходит.
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59k
pynh 3 часа назад
Мы такого из садика выгоняли коллективным заявлением. Заведующая его родителям даже выбор предоставила: либо к на учет и в дурку, либо в другой сад
.
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18k
scorpick 4 часа назад
Знакомый взял в жены с ребёнком. Она ему второго, своего родила. Так вот второго она ему на воспитание "отдала", а своего первого пальцем трогать запрещала. Ну тот с первого класса бузить начал, да не так, как в посте, а по мелочи, окно выбьет случайно, траву у школы подожжет, на учителя огрызнется. И что? Пару приводов в детскую комнату и здравствуй спецшкола. Казарменное положение и посещение раз в месяц. До 6 класса там отучился и вернулся шелковый. И это не когда-то там, а сейчас. При этом разрешения у родителей никто не спрашивал.
В данном случае я вижу просто нежелание соответствующих органов этим заниматься. Или родители шишки, или просто работать не хотят.
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443
Ринат Фамутдинов 4 часа назад
Отмудохать родитель этого "чада", так чтоб им было очень нехорошо. И объяснить за кого и за что! С первого раза не поймёт, снова люлей родителям!!!
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