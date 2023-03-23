Задиристый школьник срывает уроки и обижает одноклассников

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Родители учеников одной из школ в Нижнем Новгороде вынуждены дежурить в классе, чтобы защитить своих детей от нападок одноклассника.
Школьник кусает, бьёт и совершает другие действия, чтобы обидеть детей.
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нах шенка из школы и дело в органы опеки
родетелей лишить родительских прав а щенка в спецшколу
В данном случае я вижу просто нежелание соответствующих органов этим заниматься. Или родители шишки, или просто работать не хотят.