Школьники спасли уплывавшую на льдине собаку

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В сети появляются всё новые видео спасения животных с дрейфующих льдин. Сегодняшним героем видео стала бездомная собака из города Аша Челябинской области, которая оказалась не в том месте и не в то время.
Бегающую из стороны в сторону по льдине собаку заметили школьники, гуляющие по набережной. Сперва они подозвали животное как можно ближе к берегу, а затем вместе с другими подоспевшими ребятами спасли его.
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