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Школьники спасли уплывавшую на льдине собаку

Школьники спасли уплывавшую на льдине собаку (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 09:45
Сообщество : Животные
Метки: Россия   аша   видео   дети   животные   собака   спасение   школьники   
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В сети появляются всё новые видео спасения животных с дрейфующих льдин. Сегодняшним героем видео стала бездомная собака из города Аша Челябинской области, которая оказалась не в том месте и не в то время.

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Метки: Россия   аша   видео   дети   животные   собака   спасение   школьники   
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3  комментария
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148
Nevad Black Полчаса назад
молодцы ребята! не теряем надежду на растущее поколение!
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8k
Ginny Полчаса назад
этот мир еще можно спасти, молодцы пацаны
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461
кожаный олень Полчаса назад
неужели еще есть нормальные дети?
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