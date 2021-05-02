Коротко о воспитании девочек

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Ах нету? Ну тады- пущай не варнякает. Защитнег атечиства с лобиком в два пальчика
Сначала стоит разобраться а почему собственно женщин бить нельзя? Очевидно, причиной отрицательного отношения к насилию над женщиной со стороны мужчины является существенная разница в физических параметрах среднестатистический взрослый мужчина практически всегда гораздо сильнее среднестатистической взрослой женщины, а принятая в цивилизованном обществе практика осуждения силовой конфронтации с заведомо более слабым противником приводит к тому, что нападение мужчины на женщину всегда получает негативную оценку. На мой взгляд, тут всё логично, и глупо с этим спорить.
Но минуточку, а какое это имеет отношение к детям? Вообще-то как минимум до тринадцати лет мальчики и девочки имеют совершенно одинаковые физические параметры. Так откуда же берётся строжайшее табу на физическое противостояние? На мой взгляд, всё очень просто запрет на драки между разнополыми детьми изобретён и закреплён в общественном сознании мамами девочек. Обожая своё малолетнее чадо, и желая защитить его от опасностей внешнего мира, молодые мамы, инфицированные идеей особого положения женщины в обществе, требуют к своим дочерям особого отношения. И с целью исключения сверстников противоположного пола из списка потенциальных угроз, мамочки требуют от мальчиков соблюдения правил, под действие которых девочки не подпадают просто в силу возраста.
В результате мы получаем элементарное проституирование общественными нормами поведения, когда одна социальная группа, сформированная по половому признаку, не имея никаких физических недостатков, тем не менее декларирует себя "слабой" частью общества, заявляя о неприменимости к себе любых мер физического воздействия со стороны ровесников мужского пола.
Следствием данной практики является наличие у подавляющего большинства девочек неисправимого дефекта поведения.
Никто не станет отрицать того, что основой и краеугольным камнем воспитания служит осознание ребёнком последствий собственных действий, которое доносится до его понимания адекватным поощрением за хорошие поступки, и соразмерным наказанием за провинности. Но свобода от ответственности, основанная на половой принадлежности, неизбежно приводит к моральному растлению той части социума, которая в случаях столкновения с противоположным полом оказывается неподсудна. В результате мы даём в руки девочек инструмент, который крайне редко используется во благо, и гораздо чаще служит личным корыстным целям укреплению своей позиции в среде общения, или получению прямой выгоды. Таким образом, рано или поздно, ощущение собственной безнаказанности в конфликтах с мальчиками формирует в девочке завышенное самомнение и потребительскую модель поведения.
В дальнейшем ситуация только ухудшается, потому что с наступлением полового созревания девочка получает в межгендерном противостоянии ещё один, совершенно беспрецедентный аргумент и инструмент воздействия. Сразу оговорюсь большой ошибкой было бы предполагать, что речь идёт о том аргументе, который располагается между её ушами, местонахождение обсуждаемого инструмента пусть и локализовано между двумя парными органами, но весьма далеко от головы. Отмечая специфическое внимание противоположного пола, и осознав возникновение дополнительных бенефиций от своей гендерной принадлежности, девушка укрепляется в осознании своего особого места в социуме. Результат закономерно трагичен и печален ей совершенно непонятна практика равного партнёрства, она уверена с своём превосходстве и абсолютной защищённости.
Но все хрустальные за мки имеют свойство разбиваться на мелкие осколки, и дворец женской богоизбранности не исключение.
Чрезвычайно показательны случаи, когда некая тупая п$%да, с детства уверенная в собственной неприкосновенности, вдруг бросается в драку с мужчиной, который или по причине стрессового состояния, или в силу алкогольного опьянения, (а чаще и того и другого), оказывается временно свободен от принятых в обществе норм поведения. Она с воодушевлением налетает на него, пытаясь расцарапать ему лицо, и вдруг о чудо! выхватывает в [мат]. Мелькнув растрёпанным патлами, курица садится на жопу, и выражает лицом крайнюю степень изумления. Ведь ей же с детства говорили, что девочек бить нельзя, а тут вдруг такой кунштюк! Её картина мира разрушена, шаблон порван в клочки, небеса рухнули на землю. Не знаю как кому, а мне видеть такое всегда очень смешно.
Также, в процессе построения семейных отношений, практикуемая в нашем обществе девочковая неприкосновенность приводит к появлению хорошо известного подвида "жена, нарывающаяся на пи$%юли".
Дело в том, что болезненные тумаки, получаемые от других детей, жизненно необходимы каждому ребёнку. Ведь именно в процессе их получения происходит формирование взрослой личности, имеющей твёрдое ощущение берегов, и чёткие поведенческие рамки. А недополученные в детстве побои оставляют двойственность трактовок межполовых связей, и зияющую брешь, остро нуждающуюся в заполнении. Подсознательная тяга к опи$%юливанию делает такую женщину зачинщицей семейных скандалов, неизбежно заканчивающихся избинием. И в очередной раз получив в морду от мужа или сожителя, она плачет от боли, искренне не понимая, что именно толкнуло её спровоцировать мужчину на рукоприкладство. А ведь всё настолько просто и очевидно, что даже смешно!
Стоило всего-навсего в её детстве какому-нибудь мальчику, сверстнику и партнёру по играм, хорошенько накостылять ей по шее, как она извлекла бы из этого ценный урок, и через время прекрасно научилась бы выстраивать отношения с противоположным полом без инфантильной уверенности в том, что раз она девочка, то она "в домике".
Но тот самый мальчик в тот далёкий день, в ответ на её хамское поведение, опасаясь наказания от взрослых, уступил ей, чем заронил в её неокрепшую душу первый росток извращённого поведенческого паттерна "Мне всё можно, я девачка!". В дальнейшем она подсознательно переносит данную схему межличностных отношений в свою семейную жизнь, что непременно приводит к возникновению противодействия со стороны мужа, отказывающегося принимать подчинённую роль. На что жена, чувствуя себя априори защищённой от любой физической агрессии, продолжает настаивать и скандалить, зачастую с применением травмирующих мужское самоуважение приёмов, и рано или поздно закономерным финалом становится то, что ей в лицевую кость прилетает неожиданный хук слева. В народе для этого случая давно уже существует прекрасное фольклорное выражение: "Если уже третий подряд муж бьёт морду, то виноват не муж, а морда!"
А ведь всего лишь одна хорошая взбучка от соседского мальчишки помогла бы ей много лет наслаждаться безоблачным семейным счастьем...
Так что если ты видишь, как мальчик бьёт девочку не мешай ему, для неё это крайне полезно.
P.S. Разумеется, все вышеизложенные тезисы описывали только тех самок человека, которые в силу отсутствия мозгов не в состоянии разумно построить свои отношения с мужчинами. К тем девочкам, которым повезло родиться умненькими, всё это не относится, они хороши, самодостаточны, и мы всегда готовы целовать их в уютные ладошки, и таскать к их ногам охапки цветов.
Вопросов больше, чем ответов.
На каждом этапе "программирования", нужно понимать, на что "девайс"
способен.
До 3 лет хоошо\плохо. После.. хорошо, но.. плохо, но...
Учитель языка в школе ставил 2 за употребление слов хорошо\плохо,
тема ведь не раскрывается, есть ещё прилагательные.
Критическое мышление конечно нужно развивать, но есть ведь ещё мама\бабушка\улица\детсад..
В ответ на это - больше времени проводить с детьми, прививать свою модель поведения, стать для детей авторитетом,
Терпения и удачи...
в момент, когда мальчик или девочка становятся молодыми мужчинами и женщинами, они просто забывают обо всем воспитание, перестают слушать родителей и их поведение во многом зависит от друзей/подруг, от того как ведут себя люди вокруг, что модно на ютюбе или в социальных сетях, в какой стране, в конце концов они оказались, ведь многие молодые бросаются осваивать мир
все что родители могут сделать в воспитание своих детей, привить им очень обобщенно что такое хорошо и что такое плохо
и, воспитание ты - принцесса, например, в США является не самым плохим для девочек, так как им здесь нужно самим пробиваться по жизни, не расчитывая на мужиков, а в тех же мусльманских странах - смерти подобно, ибо с такими замашками там долго не проживут
нет каких-то правильных методов для всех и каждого, все очень индивидуально
Просто надо не врать, ни себе, ни ребенку и следовать принципу "делай как я", а не "делай как я сказал". И всё. Себя надо воспитывать, а дети- просто копируют поведение.
В целом я бы назвал - культурой, тот комплекс воспитания, который должен быть.