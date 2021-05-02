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Коротко о воспитании девочек

Коротко о воспитании девочек (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 мая 2021 09:31
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   воспитание   девочка   дети   мальчик   мнение   фото   
15481
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Метки: видео   воспитание   девочка   дети   мальчик   мнение   фото   
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590
Александр Задорожный День назад
А кого может воспитать яжмать? Только яжмать. Но! Это не значит, что нужно рассказывать девочке, что мужчина какой-то там непогрешимый принц(король, бог)на белом коне, иначе получится перегиб в другую сторону. Что девочку, что мальчика нужно учить критически смотреть на мир и оценивать людей так, как они того заслуживают. Пытаться заставить другого человека ценить или любить тебя только за то, что у тебя есть вторичные половые признаки или ты десять лет назад приятно провел 30 минут времени - это конечно удобно, но не правильно. Нужно быть готовым жертвовать ради любимого человека (время, личные интересы, деньги, забота - нужное подчеркнуть) и за это в свою очередь получать любовь и уважение. Знаю я таких, появится подбуханный на 10 минут вечером(и то не каждый день) со словами я-твой-отец-защитник-отечества, и ещё чего-то хочет от ребенка.
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5k
Александр Иванов 11 минут назад
Можно десять лайков поставить?
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15k
Lelik Полчаса назад
Что за бабуин- стройбатовец? Жена есть? Детей сколько? Хозяйство на сколько голов скота?
Ах нету? Ну тады- пущай не варнякает. Защитнег атечиства с лобиком в два пальчика
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2k
твёрдый троечник 2 часа назад
Мы слышим это с детства "Ты же мальчик, как ты посмел её ударить, она же девочка!". Нет более идиотского правила, чем это. На самом деле девочек бить можно и нужно. Поговорка о двукратной разнице в стоимости "битого и небитого" относится к девочкам с поправкой за одну "битую" небитых дают не две, а четыре.

Сначала стоит разобраться а почему собственно женщин бить нельзя? Очевидно, причиной отрицательного отношения к насилию над женщиной со стороны мужчины является существенная разница в физических параметрах среднестатистический взрослый мужчина практически всегда гораздо сильнее среднестатистической взрослой женщины, а принятая в цивилизованном обществе практика осуждения силовой конфронтации с заведомо более слабым противником приводит к тому, что нападение мужчины на женщину всегда получает негативную оценку. На мой взгляд, тут всё логично, и глупо с этим спорить.

Но минуточку, а какое это имеет отношение к детям? Вообще-то как минимум до тринадцати лет мальчики и девочки имеют совершенно одинаковые физические параметры. Так откуда же берётся строжайшее табу на физическое противостояние? На мой взгляд, всё очень просто запрет на драки между разнополыми детьми изобретён и закреплён в общественном сознании мамами девочек. Обожая своё малолетнее чадо, и желая защитить его от опасностей внешнего мира, молодые мамы, инфицированные идеей особого положения женщины в обществе, требуют к своим дочерям особого отношения. И с целью исключения сверстников противоположного пола из списка потенциальных угроз, мамочки требуют от мальчиков соблюдения правил, под действие которых девочки не подпадают просто в силу возраста.
В результате мы получаем элементарное проституирование общественными нормами поведения, когда одна социальная группа, сформированная по половому признаку, не имея никаких физических недостатков, тем не менее декларирует себя "слабой" частью общества, заявляя о неприменимости к себе любых мер физического воздействия со стороны ровесников мужского пола.

Следствием данной практики является наличие у подавляющего большинства девочек неисправимого дефекта поведения.

Никто не станет отрицать того, что основой и краеугольным камнем воспитания служит осознание ребёнком последствий собственных действий, которое доносится до его понимания адекватным поощрением за хорошие поступки, и соразмерным наказанием за провинности. Но свобода от ответственности, основанная на половой принадлежности, неизбежно приводит к моральному растлению той части социума, которая в случаях столкновения с противоположным полом оказывается неподсудна. В результате мы даём в руки девочек инструмент, который крайне редко используется во благо, и гораздо чаще служит личным корыстным целям укреплению своей позиции в среде общения, или получению прямой выгоды. Таким образом, рано или поздно, ощущение собственной безнаказанности в конфликтах с мальчиками формирует в девочке завышенное самомнение и потребительскую модель поведения.

В дальнейшем ситуация только ухудшается, потому что с наступлением полового созревания девочка получает в межгендерном противостоянии ещё один, совершенно беспрецедентный аргумент и инструмент воздействия. Сразу оговорюсь большой ошибкой было бы предполагать, что речь идёт о том аргументе, который располагается между её ушами, местонахождение обсуждаемого инструмента пусть и локализовано между двумя парными органами, но весьма далеко от головы. Отмечая специфическое внимание противоположного пола, и осознав возникновение дополнительных бенефиций от своей гендерной принадлежности, девушка укрепляется в осознании своего особого места в социуме. Результат закономерно трагичен и печален ей совершенно непонятна практика равного партнёрства, она уверена с своём превосходстве и абсолютной защищённости.

Но все хрустальные за мки имеют свойство разбиваться на мелкие осколки, и дворец женской богоизбранности не исключение.

Чрезвычайно показательны случаи, когда некая тупая п$%да, с детства уверенная в собственной неприкосновенности, вдруг бросается в драку с мужчиной, который или по причине стрессового состояния, или в силу алкогольного опьянения, (а чаще и того и другого), оказывается временно свободен от принятых в обществе норм поведения. Она с воодушевлением налетает на него, пытаясь расцарапать ему лицо, и вдруг о чудо! выхватывает в [мат]. Мелькнув растрёпанным патлами, курица садится на жопу, и выражает лицом крайнюю степень изумления. Ведь ей же с детства говорили, что девочек бить нельзя, а тут вдруг такой кунштюк! Её картина мира разрушена, шаблон порван в клочки, небеса рухнули на землю. Не знаю как кому, а мне видеть такое всегда очень смешно.

Также, в процессе построения семейных отношений, практикуемая в нашем обществе девочковая неприкосновенность приводит к появлению хорошо известного подвида "жена, нарывающаяся на пи$%юли".

Дело в том, что болезненные тумаки, получаемые от других детей, жизненно необходимы каждому ребёнку. Ведь именно в процессе их получения происходит формирование взрослой личности, имеющей твёрдое ощущение берегов, и чёткие поведенческие рамки. А недополученные в детстве побои оставляют двойственность трактовок межполовых связей, и зияющую брешь, остро нуждающуюся в заполнении. Подсознательная тяга к опи$%юливанию делает такую женщину зачинщицей семейных скандалов, неизбежно заканчивающихся избинием. И в очередной раз получив в морду от мужа или сожителя, она плачет от боли, искренне не понимая, что именно толкнуло её спровоцировать мужчину на рукоприкладство. А ведь всё настолько просто и очевидно, что даже смешно!
Стоило всего-навсего в её детстве какому-нибудь мальчику, сверстнику и партнёру по играм, хорошенько накостылять ей по шее, как она извлекла бы из этого ценный урок, и через время прекрасно научилась бы выстраивать отношения с противоположным полом без инфантильной уверенности в том, что раз она девочка, то она "в домике".

Но тот самый мальчик в тот далёкий день, в ответ на её хамское поведение, опасаясь наказания от взрослых, уступил ей, чем заронил в её неокрепшую душу первый росток извращённого поведенческого паттерна "Мне всё можно, я девачка!". В дальнейшем она подсознательно переносит данную схему межличностных отношений в свою семейную жизнь, что непременно приводит к возникновению противодействия со стороны мужа, отказывающегося принимать подчинённую роль. На что жена, чувствуя себя априори защищённой от любой физической агрессии, продолжает настаивать и скандалить, зачастую с применением травмирующих мужское самоуважение приёмов, и рано или поздно закономерным финалом становится то, что ей в лицевую кость прилетает неожиданный хук слева. В народе для этого случая давно уже существует прекрасное фольклорное выражение: "Если уже третий подряд муж бьёт морду, то виноват не муж, а морда!"
А ведь всего лишь одна хорошая взбучка от соседского мальчишки помогла бы ей много лет наслаждаться безоблачным семейным счастьем...

Так что если ты видишь, как мальчик бьёт девочку не мешай ему, для неё это крайне полезно.

P.S. Разумеется, все вышеизложенные тезисы описывали только тех самок человека, которые в силу отсутствия мозгов не в состоянии разумно построить свои отношения с мужчинами. К тем девочкам, которым повезло родиться умненькими, всё это не относится, они хороши, самодостаточны, и мы всегда готовы целовать их в уютные ладошки, и таскать к их ногам охапки цветов.
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5k
инопланетный гость 2 часа назад
Мда, пздц психолог эксперт в воспитании. Вроде столько мало слов, но столько много глупостей. Почему столько плюсов то?
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1k
Кер Реев 3 часа назад
Пожалуй самый правильный, для меня, вариант ответа - мужик сильно упростил проблему воспитания. Совсем. Ведь дело не в гендерной принадлежности ребёнка, а в модели поведения которая сложилась в голове у воспитателя ( родителя, в наилучшем случае ). То, что дети должны быть желанными и любимы - не вызывает сомнений. Но ведь дети смотрят на взрослых, тех, что рядом. И именно с них берут пример, выстраивая свои модели поведения. Задача любящих воспитателей - вовремя подсказать , поправить, объяснить - почему именно так, если вдруг что-то пошло не правильно. Всё.
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8k
krivsan 3 часа назад
учитель
исходить надо из того,что есть человек хороший,а есть плохой ,все просто,а эти гендерные дела....и мужик бывает хуже бабы
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3k
rutt 3 часа назад
Дети есть, а женат? Сомневаюсь. Вроде взрослый дядька, а рассуждает как шкет.
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12k
* 4 часа назад
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406
Дед Мазай 5 часов назад
100% дочек у "учителя" нет. А если есть, то пусть их и учит перед мальчиками по стойке смирно стоять и аккуратно подбирать слова, общаясь с ними. А то, не дай бог, будущего защитника острым словом обидишь и он Отечество защищать не сможет.
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311
анатолий горленко 5 часов назад
Тема не раскрыта.
Вопросов больше, чем ответов.
На каждом этапе "программирования", нужно понимать, на что "девайс"
способен.
До 3 лет хоошо\плохо. После.. хорошо, но.. плохо, но...
Учитель языка в школе ставил 2 за употребление слов хорошо\плохо,
тема ведь не раскрывается, есть ещё прилагательные.
Критическое мышление конечно нужно развивать, но есть ведь ещё мама\бабушка\улица\детсад..
В ответ на это - больше времени проводить с детьми, прививать свою модель поведения, стать для детей авторитетом,
Терпения и удачи...
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15k
scorpick 6 часов назад
Ахахах! Женщина даст тебе ровно то, что ты даёшь ей. Дашь ей претензии, получишь презрение. Дашь презрение, получишь ненависть. Дарите женщинам любовь, господа, и тогда не придётся снимать такое унылое видео. Героя этого кина недавно бросила баба. И поделом.
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217
Olufsen 7 часов назад
как бы мы не воспитывали своих детей, в современном мире все будет зависить от общества, в котором они будут жить, неважно мальчики или девочки
в момент, когда мальчик или девочка становятся молодыми мужчинами и женщинами, они просто забывают обо всем воспитание, перестают слушать родителей и их поведение во многом зависит от друзей/подруг, от того как ведут себя люди вокруг, что модно на ютюбе или в социальных сетях, в какой стране, в конце концов они оказались, ведь многие молодые бросаются осваивать мир
все что родители могут сделать в воспитание своих детей, привить им очень обобщенно что такое хорошо и что такое плохо
и, воспитание ты - принцесса, например, в США является не самым плохим для девочек, так как им здесь нужно самим пробиваться по жизни, не расчитывая на мужиков, а в тех же мусльманских странах - смерти подобно, ибо с такими замашками там долго не проживут
нет каких-то правильных методов для всех и каждого, все очень индивидуально
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311
анатолий горленко Olufsen 5 часов назад
Писал выше: попытаться для детей стать авторитетом круче, чем детсад\школа\улица, прививать свою модель поведения, да, будет тяжело, когда ребенку 10-19, но полное доверие и взаимопонимание
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690
Эдуард Аникин 8 часов назад
Защитники отечества?)) Это он про кого? Сейчас не 45 год. Если только диванные войска))
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4k
Свирепый Бамбр 10 часов назад
Интересно, а он читать-то хоть умеет?
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1k
Vladislav 11 часов назад
Посыл то наверное верный, но уж очень упрощенный взгляд.
В целом я бы назвал - культурой, тот комплекс воспитания, который должен быть.
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3k
Мих 12 часов назад
Поздно уже. Это было надо делать 30 лет назад.
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10k
net 12 часов назад
Коротко и коряво. Принцесс растить не стоит, но и стелиться перед каждым полузащитником девушкам нет никакой необходимости. Забота о своём мужчине, все остальные идут лесом со своими хотелками.
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1k
Сергей 12 часов назад
ДБ
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12
MadMax 13 часов назад
Этого стриженного "защитника отечества" видимо сильно девушки обидели.
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13
Мастер Оружейник 13 часов назад
Всё правильно сказал, добавить нечего.
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