Спасение мальчика, упавшего на рельсы в московском метро

В московском метро на станции "Бабушкинская" засмотревшийся в телефон мальчик подошел к краю платформы, оступился и упал на рельсы. К счастью, машинист успел среагировать и остановил состав. После этого контактный рельс отключили, а ребенку помогли выбраться.
Момент падения ребенка на рельсы и его дальнейшее спасение попал на видео
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