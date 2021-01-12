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Спасение мальчика, упавшего на рельсы в московском метро

Спасение мальчика, упавшего на рельсы в московском метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 08:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Бабушкинская   Москва   Россия   видео   дети   машинист   метро   спасение   
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В московском метро на станции "Бабушкинская" засмотревшийся в телефон мальчик подошел к краю платформы, оступился и упал на рельсы. К счастью, машинист успел среагировать и остановил состав. После этого контактный рельс отключили, а ребенку помогли выбраться.

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Метки: Бабушкинская   Москва   Россия   видео   дети   машинист   метро   спасение   
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4  комментария
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9k
booz223 2 часа назад
Уж эти мальчики! Вчера же на "Стрешнево" минуты три двух зацеперов отдирали от поезда - ещё и спротивляются, писюкавры!
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Пес Ди Цын 19 минут назад
жесть! вот он страху то натерпелся, урок ему хоть и суровый
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56k
Александр Ломовицкий 23 минуты назад
телефоно-зомби сратые . ни черта не видят вокруг
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8k
Мафусаил Полчаса назад
С Днём Рожденья, пацан!
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