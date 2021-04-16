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Во время соревнований по прыжкам в воду в Москве ребенок получил травму. 13-летний житель Казани ударился головой о вышку во время выполнения прыжка и упал в воду.
Соревнования проходили 10 апреля. Мальчик был доставлен в больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь и поместили в медикаментозную кому.
По факту инцидента проводится доследственная проверка. 15 апреля ребенка вывели из комы, но его состояние остается тяжелым.
По факту инцидента проводится доследственная проверка. 15 апреля ребенка вывели из комы, но его состояние остается тяжелым.
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Метки: Москва бассейн видео дети происшествие прыжок соревнования
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