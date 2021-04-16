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Юный спортсмен ударился головой о вышку во время соревнований по прыжкам в воду

Юный спортсмен ударился головой о вышку во время соревнований по прыжкам в воду (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 09:04
Сообщество : Спорт
Метки: Москва   бассейн   видео   дети   происшествие   прыжок   соревнования   
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Во время соревнований по прыжкам в воду в Москве ребенок получил травму. 13-летний житель Казани ударился головой о вышку во время выполнения прыжка и упал в воду.

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Метки: Москва   бассейн   видео   дети   происшествие   прыжок   соревнования   
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19k
Виталий Кот Полчаса назад
звук удара страшный
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36k
dima423 Полчаса назад
жесть
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