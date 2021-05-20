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В Питере мужчина решил омыть золотым дождем прохожих с балкона

В Питере мужчина решил омыть золотым дождем прохожих с балкона (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 10:17
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   идиот   лиговский   питер   санкт-петербург   
497
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Житель Санкт-Петербург запечатлел неприятную картину. Один из жильцов дома на Лиговском проспекте вышел на балкон и начал справлять малую нужду на случайных прохожих, которым не повезло в это время проходить снизу.

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Метки: видео   идиот   лиговский   питер   санкт-петербург   
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5k
hairov Час назад
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4k
Ditmar Von Riddel 17 минут назад
Культурная столица,ясен йух)
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339
Fevral 20 минут назад
Дровосек какой-то проявил доминантность.
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23k
Vazari 20 минут назад
Я бывал в нескольких городах, где за такое его бы тут же убили без слов.
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uehl 21 минуту назад
ну что на этого чмошника никто в полицию не заявил?
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12k
Алек Стальский Полчаса назад
Ещё один дебил бородатый. Чё за мода такая? Лучше бы мозг отрастил!
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27k
Игорь 41 минуту назад
Человеческое скотство оно не имеет границ...
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6k
КОСТЯН 42 минуты назад
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1k
💰красава💰 51 минуту назад
Сергей Шнуров излил новый альбом.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Еще и закурил потом
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Booka1a Час назад
ну перфоманс же, как вы не понимаете, лимита неграмотная?
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62k
Доктор Джонс Час назад
Музыка хороша!
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4k
Шлагбаумэн Час назад
Хорошо хоть не подрочил...
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6k
Игорь Час назад
"Это вы еще в ракете не видели...." (с)
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4k
Мистер Фикс Час назад
То, что это "культурная столица", я понял в 2016, когда ездили туда отдохнуть. Жили как раз в гостинице на лиговке, 16. Ну что скажу... больше не поедем.
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Александр Час назад
"Культурная Столица", это в других городах нельзя, понимать надо!
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Alonso

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