В Питере мужчина решил омыть золотым дождем прохожих с балкона

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Житель Санкт-Петербург запечатлел неприятную картину. Один из жильцов дома на Лиговском проспекте вышел на балкон и начал справлять малую нужду на случайных прохожих, которым не повезло в это время проходить снизу.
Лучше нету красоты, чем пописать с высоты?
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Метки: видео идиот лиговский питер санкт-петербург
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