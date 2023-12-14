Самые чистоплотные жулики из Питера обнесли два магазина на 70k рублей, своровав дезодоранты и бритвы

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Первый магазин на станции метро «Парнас» пострадал на 39 тысяч рублей, у них воришки спёрли кассеты для бритв. Затем, меньше, чем через час, они уже грабили ТЦ на Просвещения – из него троица вынесла дезодорантов на 32k рублей.
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