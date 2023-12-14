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Самые чистоплотные жулики из Питера обнесли два магазина на 70k рублей, своровав дезодоранты и бритвы

Самые чистоплотные жулики из Питера обнесли два магазина на 70k рублей, своровав дезодоранты и бритвы

Автор:
14 декабря 2023 11:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дезодорант   Питер   бритва   воры   жулики   
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Первый магазин на станции метро «Парнас» пострадал на 39 тысяч рублей, у них воришки спёрли кассеты для бритв. Затем, меньше, чем через час, они уже грабили ТЦ на Просвещения – из него троица вынесла дезодорантов на 32k рублей.

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Метки: Видео   Дезодорант   Питер   бритва   воры   жулики   
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3  комментария
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5k
Lexx Час назад
И к чему такие потуги, это добро ещё надо было куда то сбыть и далеко не по магазинной цене. А затем ещё и поделить на троих, так там вообще фигня останется.
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Борис Карабанов Полчаса назад
23 февраля не за горами. Мужьям, любовникам.
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