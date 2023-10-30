«Ладненько, всего доброго!»: в питерскую ветеринарную клинику пришёл «самый милый террорист» с гранатой

Он даже успел пообщаться с котом.
В питерскую ветклинику «Ситивет» заявился гражданин и предложил купить у него какую-то мазь за полцены. Услышав отказ, сказал: «А вот так?» и вытащил гранату Ф-1.
Потом вежливо попрощался и ушёл. Перед этим обратил внимание на кота Маркиза и сказал что тот «такой прикольный».
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Странного гражданина вскоре нашли. Как и ожидалось, 37-летний Евгений Ершов как следует выпил и его потянуло на приключения и общение. А граната была муляжом. На него составили протокол о мелком хулиганстве. Будут ли возбуждать уголовное дело - пока неизвестно.
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