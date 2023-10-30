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«Ладненько, всего доброго!»: в питерскую ветеринарную клинику пришёл «самый милый террорист» с гранатой

«Ладненько, всего доброго!»: в питерскую ветеринарную клинику пришёл «самый милый террорист» с гранатой

Автор:
30 октября 2023 15:38
Сообщество : Криминал
Метки: f-1   Видео   Питер   Санкт-Петербург   ветклиника   граната   террорист   
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Он даже успел пообщаться с котом.

В питерскую ветклинику «Ситивет» заявился гражданин и предложил купить у него какую-то мазь за полцены. Услышав отказ, сказал: «А вот так?» и вытащил гранату Ф-1.

Потом вежливо попрощался и ушёл. Перед этим обратил внимание на кота Маркиза и сказал что тот «такой прикольный».

Странного гражданина вскоре нашли. Как и ожидалось, 37-летний Евгений Ершов как следует выпил и его потянуло на приключения и общение. А граната была муляжом. На него составили протокол о мелком хулиганстве. Будут ли возбуждать уголовное дело - пока неизвестно.

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Метки: f-1   Видео   Питер   Санкт-Петербург   ветклиника   граната   террорист   
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4  комментария
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
разбить ипало в фарш и выпустить.
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1k
Миша 6 минут назад
Если сам в вет клинику явился, могли за гранату и обслужить, чтобы не размножалось.
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
ментам надо было , при его поимке, гранату ему в задницу затолкать и выдернуть чеку.
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1k
... Час назад
Обычный НС, но за демонстрацию на карандаш надо, + "беседа," может быть кому то будет нонсаном но фантомные боли, тд имеют место, и оружие на руках есть у многих, одни просто имеют, другие примут по дебилу. Дурак, ну больше не скажу... Нашел где "дарить" был бы буйный , а так... Много видел... Но проверить надо!!! Надо проверить, но он не просил препарат, дурак в аптеке на свободке , тут вижу- инерция есть а мозга мало, и вопрос для тех кто в теме?! У меня есть нередко, просто материал... Не для прихода?! Мне жалко отдавать?
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