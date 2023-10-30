«Ладненько, всего доброго!»: в питерскую ветеринарную клинику пришёл «самый милый террорист» с гранатой

В питерскую ветклинику «Ситивет» заявился гражданин и предложил купить у него какую-то мазь за полцены. Услышав отказ, сказал: «А вот так?» и вытащил гранату Ф-1.

Потом вежливо попрощался и ушёл. Перед этим обратил внимание на кота Маркиза и сказал что тот «такой прикольный».