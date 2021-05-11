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Как с помощью одного видеоролика определить, любите ли вы черный юмор

Как с помощью одного видеоролика определить, любите ли вы черный юмор (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   заикание   мотоциклы   повтор   черный юмор   
513
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Несколько секунд черного юмора, которые способны обидеть определенную группу населения и рассмешить циников и любителей шуток без границ и моральных ограничений. Видео необходимо смотреть со звуком.

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Метки: Юмор   видео   заикание   мотоциклы   повтор   черный юмор   
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7  комментариев
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37k
dima423 2 часа назад
черный юмор люблю, но это херь какая то)
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Corvus Corax Минуту назад
КГ/АМ
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6k
Alexander Ostrovsky 47 минут назад
Черный юмор - как ноги: либо есть, либо нет. Здесь его нет.
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4k
Diesel Час назад
Ни..ху..я не понял, но было интересно!
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5k
Евгений Час назад
Автор, грешно смеяться над больными людьми. Это нихера не юмор.

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13k
Роберт Шекли Час назад
Автору надо бы изменить название на "Как с помощью одного видеоролика определить любите ли вы плоский юмор"
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−40
MaxVargar 2 часа назад
Назвать это черным юмором может только человек с одной извилиной. Автор! Мои поздравления
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