Как с помощью одного видеоролика определить, любите ли вы черный юмор

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Несколько секунд черного юмора, которые способны обидеть определенную группу населения и рассмешить циников и любителей шуток без границ и моральных ограничений. Видео необходимо смотреть со звуком.
Любителям черного юмора и сомневающимся посвящается
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