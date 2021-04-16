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Самый обычный рейс на русском космопоезде

Самый обычный рейс на русском космопоезде (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 11:10
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Россия   Юмор   будущее   видео   кибердеревня   космопоезд   креатив   приколы   технологии   
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Создатели роликов про русскую кибердеревню представили новое забавное видео, посвященное еще одному эпизоду из жизни прекрасной России будущего. На этот раз нам предлагают проникнуться атмосферой русского космопоезда.

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Метки: Россия   Юмор   будущее   видео   кибердеревня   космопоезд   креатив   приколы   технологии   
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5  комментариев
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2k
Mutantino Час назад
Этим парням однозначно без напряга в подборку второй части "любовь смерть и роботы"
молодцы, думаю дай им полноценный бюджет - годную фантастику справят, не хуже голливудской
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8k
Вася Mutantino Час назад
по сравнению с "коньком хорбунком " 2021, это оскар.. вот кому деньги выделять надо, а не пиндарчукам с мигалковым
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36k
dima423 Минуту назад
Крутяк ваще))
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3k
Петрович 7 минут назад
Неплохо, но до фермы сильно не дотягивает. Но плюсую.
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2k
mtonaka 45 минут назад
Прикольно, но ферма по моему была круче!
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