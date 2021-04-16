Самый обычный рейс на русском космопоезде

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Создатели роликов про русскую кибердеревню представили новое забавное видео, посвященное еще одному эпизоду из жизни прекрасной России будущего. На этот раз нам предлагают проникнуться атмосферой русского космопоезда.
Пишут авторы:
"Говорят, путешествовать плацкартом по солнечной системе не очень комфортно. It's a lie! Покажем обычный рейс на русском космопоезде, который не прошел без интересных происшествий. Чужие, любовные признания, походные песни и многое другое!"
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молодцы, думаю дай им полноценный бюджет - годную фантастику справят, не хуже голливудской