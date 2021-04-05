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Как оказалось, на Фишках достаточно сторонников черного юмора, от которого темнеет в глазах. Встречайте, очередная жесткая жесть не для всех. Если вы романтичная и ранимая натура, то проходите мимо!
1. - "Этот пистолет стреляет только в геев". - "Теперь понятно, почему все пистолеты черные".
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Метки: Юмор болезнь голод прикол проституция смех черный юмор
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