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Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить

Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить (15 фото)

Автор:
05 апреля 2021 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   болезнь   голод   прикол   проституция   смех   черный юмор   
4803
15
Как оказалось, на Фишках достаточно сторонников черного юмора, от которого темнеет в глазах. Встречайте, очередная жесткая жесть не для всех. Если вы романтичная и ранимая натура, то проходите мимо!
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Метки: Юмор   болезнь   голод   прикол   проституция   смех   черный юмор   
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
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Иван Чернов 10 минут назад
СПС! Поржал!
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9k
Валерий 15 минут назад
ДНЕ РОЖДЕНИИ? Это кто такое написал?

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8k
Andrey 20 минут назад
там про всего 666 пара по цене 1018 забыли год изготовления указать - 2021 ))))
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20k
SerGProS 21 минуту назад
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16k
Злобный Члегр 58 минут назад
Стасян, поверь: юмор - это не твоя тема. Ни черный, ни белый, ни какой-либо другой... Лучше помой посуду.
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Сергей Злобный Члегр 51 минуту назад
Посуду он на работе моет, а тут отдыхает. Ну или подрабатывает, что вероятнее.
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473
Лимонадный Джо Час назад
Вполне житейские и каждодневные ситуации и высказывания. Ничего пошлого. И каждый в праве посмеяться над собой или другим.
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Преподобный Стасян

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