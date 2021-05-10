Кот не оценил танцы хозяйки

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"Когда она напилась и просит тебя посмотреть, как она танцует" - ролик с таким названием опубликовала хозяйка кота по кличке Тимофей
На видео девушка записала реакцию питомца на свои ритмичные движения. Судя по выражению кота, в «Танцы» на ТНТ ей точно не попасть.
Ролик меньше чем за сутки набрал более 120 000 просмотров в TikTok.
Интернет-пользователей до слез повеселил котейка: "Ахахахаах, взгляд кота бесценен", "Мне кажется, он давно ушёл в нирвану", "Ноль эмоций, у меня у мужа такая же реакция", "Кот мысленно пакует чемоданы просто".
Интернет-пользователей до слез повеселил котейка: "Ахахахаах, взгляд кота бесценен", "Мне кажется, он давно ушёл в нирвану", "Ноль эмоций, у меня у мужа такая же реакция", "Кот мысленно пакует чемоданы просто".
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