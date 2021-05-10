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Сообщество Без кота и жизнь не та 883 поста • 381 подписчик подписаться
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Кот не оценил танцы хозяйки

Кот не оценил танцы хозяйки (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 мая 2021 08:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   кот   танцы   фото   шикарный кот   
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"Когда она напилась и просит тебя посмотреть, как она танцует" - ролик с таким названием опубликовала хозяйка кота по кличке Тимофей

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Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   кот   танцы   фото   шикарный кот   
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8k
Cornho 49 минут назад
"у меня у мужа такая же реакция"

Всегда забавляют подобные обороты.
Так у тебя или у мужа?
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Агафон 3 минуты назад
Да просто кот уже устал от дебилов из Тик Тока.
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