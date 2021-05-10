Кот не оценил танцы хозяйки

Ролик меньше чем за сутки набрал более 120 000 просмотров в TikTok.



Интернет-пользователей до слез повеселил котейка: "Ахахахаах, взгляд кота бесценен", "Мне кажется, он давно ушёл в нирвану", "Ноль эмоций, у меня у мужа такая же реакция", "Кот мысленно пакует чемоданы просто".