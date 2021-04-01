32 абсурдных комикса для любителей черного юмора

Главный первоапрельский пост интернета, или избранные шутки «Дня дурака 2021»

Всем привет! В этом посте мы решили собрать все самое веселое, креативное и необычное, что появляется сегодня в интернете на тему 1 апреля. Будем весь день искать новые приколы, обновляя данный...