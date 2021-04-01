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32 абсурдных комикса для любителей черного юмора

32 абсурдных комикса для любителей черного юмора (33 фото)

Автор:
01 апреля 2021 20:46
Сообщество : Комиксы
Метки: Perry Bible Fellowship   Юмор   взрослый юмор   комиксы   николас гуревич   черный юмор   
1596
33

В этом году знаменитая серия комиксов Николаса Гуревича "Библейское содружество Перри" (The Perry Bible Fellowship или просто PBF) отметила свое двадцатилетие и, чтобы порадовать фанатов, автор выпустил в сотрудничестве с другими художниками сразу несколько десятков новых комиксов. Осторожно: взрослый черный юмор!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Perry Bible Fellowship   Юмор   взрослый юмор   комиксы   николас гуревич   черный юмор   
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4k
Мистер Фикс 2 часа назад
Не дочитал... мура какая-то...
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27k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Вот это прям хорошо )
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188
WhiteStar Час назад
А когда будет юмор?
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