32 абсурдных комикса для любителей черного юмора

В этом году знаменитая серия комиксов Николаса Гуревича "Библейское содружество Перри" (The Perry Bible Fellowship или просто PBF) отметила свое двадцатилетие и, чтобы порадовать фанатов, автор выпустил в сотрудничестве с другими художниками сразу несколько десятков новых комиксов. Осторожно: взрослый черный юмор!
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Художник рисует забаыные комиксы
- Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
- Черный-черный юмор, который симпатичен многим
- Чернейший юмор на Фишках, от которого периодически темнеет в глазах
- Каннибализм: шутки, приправленные чёрным юмором
Понравилось30