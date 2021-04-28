Нападение быка на китайского школьника

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В Китае камера наблюдения запечатлела момент нападения быка на ребенка. Взбешенное животное подбросило мальчика рогами и тот и оказался под автомобилем. Это и спасло школьника.
Инцидент прозошел 25 апреля. Бык попытался добраться до школьника, но вскоре потерял к нему интерес и побежал искать новую жертву. Получивший множество синяков мальчик пошел за помощью.
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