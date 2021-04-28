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Нападение быка на китайского школьника

Нападение быка на китайского школьника (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 08:35
Сообщество : Животные
Метки: бык   в мире   видео   дети   животные   инцидент   китай   происшествие   
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В Китае камера наблюдения запечатлела момент нападения быка на ребенка. Взбешенное животное подбросило мальчика рогами и тот и оказался под автомобилем. Это и спасло школьника.

Источник:

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Метки: бык   в мире   видео   дети   животные   инцидент   китай   происшествие   
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13  комментариев
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36k
dima423 4 часа назад
дурак, сидел бы там под машиной...куда то полез опят наружу...дважды повезло пацану, сперва что под машину забросило, потом что повезло что бык свалил...
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911
gizmo gizmo Час назад
суровый школьник, надо отметить...
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18k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
«Выпускайте бычка!»
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18k
BiZ 3 часа назад
ничему не научился
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6k
Сгусток позитива 3 часа назад
пипец конечно...
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11k
Inlex 3 часа назад
пацана башкой мотнул как и не было килограмм двадцать на шее
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2k
Decapitated Headbanger 3 часа назад
Он ему что-то на китайском сказал, давайте перевод в студию, потому что бык собрал копыта в "руки" и быстро свалил с места
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21k
Михаил Сметанкин Decapitated Headbanger 3 часа назад
Он сказал "Мой батя - директор скотобойни"
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9k
Dihydrogen Monoxide Decapitated Headbanger 3 часа назад
Он сказал: -Боря, ты чего? Это же я, Вася! Ща мамке все расскажу!
И бык Боря, поняв, что ему песец, слинял...
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3k
Азиз Ниязов Михаил Сметанкин 2 часа назад
Точнее он сказал, что за меня батя тебе ничего не сделает, а вот за машину...
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4k
Roman 4 часа назад
Шашлык-то в итоге сделали из скотины?
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5k
z0_0b Roman 2 часа назад
На суши пошёл
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