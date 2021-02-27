Мать во время пожара спасла своих 4-х детей

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Это шокирующие кадры, на которых показано, как мать спасает своих четверых детей от верной смерти, сбрасывая их с третьего этажа горящего здания.
Детям, выпавшим из окна 5-этажного дома в Стамбуле, Турция, удалось выжить, поскольку местные жители быстро сообразили и натянули внизу одеяла, чтобы с их помощью поймать малышей.
На потрясающем видео, снятом с улицы внизу, видно, как мать выбросает каждого своего ребёнка из окна, пока облако чёрного дыма валит из оконного проёма.
Можно услышать крики собравшихся людей, при этом некоторые из них умоляют женщину не сбрасывать детей с такой высоты.
Тем не мене всё обошлось и дети не пострадали, в дальнейшем они были доставлены в машину скорой помощи для детального анализа их состояния.
«Сначала пошёл черный дым. Потом дети начали кричать из окон, и мы развернули одеяла, — рассказал один из свидетелей инцидента. — Женщина сбросила детей сверху, всех четверых мы поймали в одеяла.»
Можно услышать крики собравшихся людей, при этом некоторые из них умоляют женщину не сбрасывать детей с такой высоты.
Тем не мене всё обошлось и дети не пострадали, в дальнейшем они были доставлены в машину скорой помощи для детального анализа их состояния.
«Сначала пошёл черный дым. Потом дети начали кричать из окон, и мы развернули одеяла, — рассказал один из свидетелей инцидента. — Женщина сбросила детей сверху, всех четверых мы поймали в одеяла.»
По сообщениям местных новостей, в качестве мер предосторожности мать и дети были доставлены в больницу, но, на удивление, всем пятерым членам семьи каким-то чудом удалось избежать серьёзных травм.
Также из горящего здания были спасены двое других детей и двое взрослых.
Предполагается, что возгорание произошло в электрощитовой, пожар аварийным службам удалось нейтрализовать.
Также из горящего здания были спасены двое других детей и двое взрослых.
Предполагается, что возгорание произошло в электрощитовой, пожар аварийным службам удалось нейтрализовать.
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