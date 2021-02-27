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Мать во время пожара спасла своих 4-х детей

Мать во время пожара спасла своих 4-х детей (2 фото)

Автор:
27 февраля 2021 08:56
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   видео   дети   история   мать   пожар   спасение   фото   
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Это шокирующие кадры, на которых показано, как мать спасает своих четверых детей от верной смерти, сбрасывая их с третьего этажа горящего здания.

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Метки: в мире   видео   дети   история   мать   пожар   спасение   фото   
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Snezhinka

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