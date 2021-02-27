Мать во время пожара спасла своих 4-х детей

На потрясающем видео, снятом с улицы внизу, видно, как мать выбросает каждого своего ребёнка из окна, пока облако чёрного дыма валит из оконного проёма.



Можно услышать крики собравшихся людей, при этом некоторые из них умоляют женщину не сбрасывать детей с такой высоты.



Тем не мене всё обошлось и дети не пострадали, в дальнейшем они были доставлены в машину скорой помощи для детального анализа их состояния.



«Сначала пошёл черный дым. Потом дети начали кричать из окон, и мы развернули одеяла, — рассказал один из свидетелей инцидента. — Женщина сбросила детей сверху, всех четверых мы поймали в одеяла.»