Канализационный люк наказал любителя петард

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Китайские школьники давно освоили для себя нехитрую забаву . Забрасывают петарду в канализационный люк, а дальше, как повезёт.
Кто-то весело взлетает на пару метров и отделывается испачканным нижнем бельём да синяками, а кто-то получает серьёзные травмы.
Юный экспериментатор не успел удрать с места событий. Доставали его из-под люка всей толпой.
Новости о подобных взрывах стали уже привычным событием для китайцев. Так, 11 февраля, в провинции Сычуань, еще один любопытный ребенок устроил шикарный взрыв метана. Местные жители и полиция по достоинству оценили эксперимент.
В этот раз никто не пострадал.
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С другой стороны, у Китая тысячилетняя традиция с петардами.