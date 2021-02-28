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Канализационный люк наказал любителя петард

Канализационный люк наказал любителя петард (2 фото + 2 видео)

Автор:
28 февраля 2021 10:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   дети   канализация   карма   китай   петарды   
1068
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Китайские школьники давно освоили для себя нехитрую забаву . Забрасывают петарду в канализационный люк, а дальше, как повезёт.

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Метки: видео   дети   канализация   карма   китай   петарды   
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7  комментариев
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80k
Taras Kozalupko Час назад
Ну китайцы просто с этим разберутся - расстрел за порчу социмущества и все
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11k
alexis Минуту назад
Зачем им "Сила Сибири"? Пусть из коллектора качают.
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1k
Juri Weiss 8 минут назад
походу у китайцев,это национальный вид спорта.
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1k
Руслан Новак Полчаса назад
А потом взять этого малолетнего ушлепка и вместе с родителями затолкать в эту канализацию и закрыть тем же люком.
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6k
Dima 39 минут назад
Бетонная панель упала на бабушек у подьезда, так сказать прикрыла лавочку. Нечто похожее и сдесь, только это уже не анедот
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1k
Sergei Ogarkov Час назад
"Шо, опять?"
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1k
fraxinus Час назад
С одной стороны, нормально работающую канализацию в китае сделать явно не судьба. Мало того что взрывоопасно, там еще и воняет мощно.

С другой стороны, у Китая тысячилетняя традиция с петардами.
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