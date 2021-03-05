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Мальчик без сопровождения взрослых подошел к эскалатору торгового центра в Москве и зацепился за поручень с оборотной стороны и повис. Малолетний экстремал поднялся на движущейся ленте на уровень второго этажа, но не удержался и упал.
Инцидент произошёл в четверг, 4 марта. У мальчика открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом свода черепа с переходом в основание, закрытая травма грудной клетки и ушиб легких.
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Боишься ловить сама - так кричи, шуми, родители может прибегут, или пара-тройка мужиков. Были же ролики когда мужики успешно ловили падающих детей с 3-4 этажа. Не, будет стоять и чего-то обсуждать.
Но самое грустное то, что дура мамаша не сделает абсолютно никаких выводов из этой ситуации.
Пацану здоровья, надеюсь выживет
Большой толковый словарь
ПОВИСНУТЬ, -ну, -нешь; повис, -ла, -ло; повисший и повиснувший; св. 1. (нсв. также виснуть). Зацепившись за что-л., удерживаясь на чём-л., свободно свешиваться. На крючке повис лещ. Гимнаст повис на одной руке. Капли дождя повисли на проводах. Пуговица повисла на одной нитке. 2. (нсв. также виснуть). Крепко ухватиться, едва держась; тяжело опуститься на руки кого-л. (от радости, благодарности и т.п.). Только увидел отца - сразу повис на нём. П. на чьём-л. плече. Больной потерял сознание и повис на руках врача. 3. (нсв. также виснуть). Опуститься книзу, склониться, свеситься. Ветви повисли от тяжёлых плодов. Голова повисла от усталости. Руки повисли, как плети. // Обвиснуть. Платье повисло, как на вешалке. Мокрая чёлка повисла. 4. Нависнуть над чем-л. Над городом повисли провода. Над ущельем повисла канатная дорога. * Мосты повисли над водами (Пушкин). 5. Находясь очень высоко, показаться неподвижным или очень слабо движущимся (о птицах, насекомых, небесных светилах, летательных аппаратах). Орёл повис над горами. Солнце повисло над головой. Стрекоза повисла в воздухе. Повисли грозовые облака. Вертолёт повис над реактором. 6. Охватить собою, распространиться. В воздухе повисла тревога. Над ним повисла беда. В воздухе повис птичий гомон. Над лесом повисла тишина. В комнате повисло тягостное молчание. Повиснуть в воздухе. 1. Оказаться в неопределённом положении, утратить привычную опору. Занёс руку, но она повисла в воздухе. -2. Остаться без ответа. Вопрос повис в воздухе. Повиснуть на волоске. Оказаться в опасности. Повиснуть на телефоне. Очень долго, продолжительно звонить. Повиснуть на шее (у кого); Повиснуть на шею (кому). 1. Крепко обхватить кого-л. за шею. -2. О дополнительном бремени, заботах. -3. Навязаться (о женщине относительно мужчины). <Повисать, -аю, -аешь; нсв.
А повиснуть можно на турнике к примеру.