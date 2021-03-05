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Не уследили: мальчик получил множественные травмы после падения с эскалатора в Москве

Не уследили: мальчик получил множественные травмы после падения с эскалатора в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 08:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Эскалатор   видео   дети   инцидент   москве   падение   происшествие   торговый центр   
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Мальчик без сопровождения взрослых подошел к эскалатору торгового центра в Москве и зацепился за поручень с оборотной стороны и повис. Малолетний экстремал поднялся на движущейся ленте на уровень второго этажа, но не удержался и упал.

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Метки: Эскалатор   видео   дети   инцидент   москве   падение   происшествие   торговый центр   
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32  комментария
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15k
sanchesS80 Полчаса назад
Тётка в коричневом пальто вообще трындец. Сейчас ребенок упадёт - да и похрен. Удивился что она еще телефон не достала чтобы снять.
Боишься ловить сама - так кричи, шуми, родители может прибегут, или пара-тройка мужиков. Были же ролики когда мужики успешно ловили падающих детей с 3-4 этажа. Не, будет стоять и чего-то обсуждать.
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12k
KOSTELLO Полминуты назад
Закономерный итог родительского распи.з.дяйства.
Но самое грустное то, что дура мамаша не сделает абсолютно никаких выводов из этой ситуации.
Пацану здоровья, надеюсь выживет
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8k
Иван Акимов Минуту назад
Насмотрелся дурачок интернета. Теперь может поумнеет?
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−27
Алексей 15 минут назад
Если бы бабы снизу подняли шум, то мужик с мешком наверху мог бы успеть схватить пацана. У него и обзор был для быстрой оценки ситуации и время.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Мамашку лишить родительских прав. Почему за ребенком не смотрит?
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1k
Kom9ipa Полчаса назад
Попал магазин на крупную сумму, потому что не предусмотрели такой случай с ребенком. Хотя со взрослым мужиком такое было: зацепился и доехал до верху. А надо-то было просто поставить вертикальную перегородку 2х0,5 м или даже ниже. И всякая мелочь пузатая, случайно или нарочно зацепившаяяся, сбрасывалась бы в начале своего путушествия наверх.
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2k
zloikrot 48 минут назад
"...и повисНУЛ..."... а потом упадил и приунылся...
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1k
Михаил zloikrot 45 минут назад
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16k
Злобный Члегр zloikrot Полчаса назад
Подзорвался и потом его скрали.
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11k
Evil zloikrot Полчаса назад
Не грамотные сами, в гугле забанили? Проверяйте себя, прежде чем высказываться
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16
Юрий Алматы Evil 14 минут назад
Спрашиваешь у американского гугла, как правильно писать на русском языке? Да ты - "гений"! Кстати, слово - неграмотные, в данном контексте, пишется слитно.
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9k
Борис Азачемвам Evil 2 минуты назад
Ты больной или тупой?

Большой толковый словарь
ПОВИСНУТЬ, -ну, -нешь; повис, -ла, -ло; повисший и повиснувший; св. 1. (нсв. также виснуть). Зацепившись за что-л., удерживаясь на чём-л., свободно свешиваться. На крючке повис лещ. Гимнаст повис на одной руке. Капли дождя повисли на проводах. Пуговица повисла на одной нитке. 2. (нсв. также виснуть). Крепко ухватиться, едва держась; тяжело опуститься на руки кого-л. (от радости, благодарности и т.п.). Только увидел отца - сразу повис на нём. П. на чьём-л. плече. Больной потерял сознание и повис на руках врача. 3. (нсв. также виснуть). Опуститься книзу, склониться, свеситься. Ветви повисли от тяжёлых плодов. Голова повисла от усталости. Руки повисли, как плети. // Обвиснуть. Платье повисло, как на вешалке. Мокрая чёлка повисла. 4. Нависнуть над чем-л. Над городом повисли провода. Над ущельем повисла канатная дорога. * Мосты повисли над водами (Пушкин). 5. Находясь очень высоко, показаться неподвижным или очень слабо движущимся (о птицах, насекомых, небесных светилах, летательных аппаратах). Орёл повис над горами. Солнце повисло над головой. Стрекоза повисла в воздухе. Повисли грозовые облака. Вертолёт повис над реактором. 6. Охватить собою, распространиться. В воздухе повисла тревога. Над ним повисла беда. В воздухе повис птичий гомон. Над лесом повисла тишина. В комнате повисло тягостное молчание. Повиснуть в воздухе. 1. Оказаться в неопределённом положении, утратить привычную опору. Занёс руку, но она повисла в воздухе. -2. Остаться без ответа. Вопрос повис в воздухе. Повиснуть на волоске. Оказаться в опасности. Повиснуть на телефоне. Очень долго, продолжительно звонить. Повиснуть на шее (у кого); Повиснуть на шею (кому). 1. Крепко обхватить кого-л. за шею. -2. О дополнительном бремени, заботах. -3. Навязаться (о женщине относительно мужчины). <Повисать, -аю, -аешь; нсв.
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1k
Александр Касаткин Час назад
вот старость же сказывается на мозгах. вот и видеодоказательство. вместо того, что бы просто смотреть или бы попытались пацана поймать,или мужика проходящего окликнули. одним словом - 2 курицы. и мать кукушка.
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13k
speaktr-st Александр Касаткин 54 минуты назад
Ловишь ребёнка, он ломается в хрупком месте и у тебя что-то ломается, мамаша обвиняет тебя в том, что если бы не ты - то он бы только коленку ушиб. А если ловишь неудачно и он у тебя выворачивается головой об пол и умирает - то тебе вообще капец. Такая вот мировая тенденция вокруг.
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1k
Александр Касаткин speaktr-st 51 минуту назад
ну ок, открытая черепномозговая то всяко лучше)))
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30k
Alex Час назад
Родители - дол**бы
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5k
JACKAL Час назад
В конце походу горе мамаша выбежала
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16k
nobody® JACKAL 49 минут назад
первое слово, пришедшее на ум: курица
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10k
Великий Кормчий Час назад
Повиснул
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13k
speaktr-st Великий Кормчий 58 минут назад
Слово такое есть, а вот нагуглить в каких случая писать "повис" и "повиснул" грамотнее - неизвестно. Тоже резануло по глазам и полез искать.
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10k
Великий Кормчий speaktr-st Полчаса назад
"мальчик ухватился за поручень эскалатора и его потянуло наверх"
А повиснуть можно на турнике к примеру.
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35k
dima423 2 часа назад
тетки увидели же...неужели нельзя было поймать попытаться ну или хотя бы позвать на помощь мужиков
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75k
Броненосец Потелкам dima423 Час назад
Обвиняет потом, что ты виновентв его травмах
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5k
Игорь 2 часа назад
...поручень с оборотной стороны и повиснул....... - велик и могуч русский языка
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4k
Tatyana 2 часа назад
Один вопрос: где родители были в тот момент?
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12k
Minos Tatyana 49 минут назад
Да видно на последних секундах, как мамашка выбегает из соседнего магазина
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2k
александр 2 часа назад
из-за малолетнего придурка люди пострадают.
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35k
dima423 александр 2 часа назад
изза раздолбаев родителей скорее
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1k
Александр Касаткин александр Час назад
пацан то норм, обычный ребенок. каких 99%
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, всё - держись родители, администрация метрополитена, конструкторы, охрана. Начнутся бесконечные прокурорские проверки. Кого-нибудь посадят. Виноваты все, но только не малолетни долбо... - взял и повисНУЛ. Выздоровления ему и терпения родителям.
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291
Рак Борис Карабанов 2 часа назад
причем тут метрополитен?
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1k
Kariya Рак 40 минут назад
А не поставил предупреждения "с наружней стороны эскалатора не ехать")
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