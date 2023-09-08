Экстремалы спрыгнули с 300-метровой башни

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Один из них во время падения с башни «Москва-Сити» даже успел сделать сальто, правда, успев, раскрыть парашют в самый последний момент.
Мало в Москве зацеперов, теперь ещё и прыгуны проснулись. Пожалуйста, не повторяйте это никогда
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