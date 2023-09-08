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Экстремалы спрыгнули с 300-метровой башни

Экстремалы спрыгнули с 300-метровой башни

Автор:
08 сентября 2023 08:39
Метки: Видео   Москва   башня   высота   прыжок   экстремалы   
1155
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Один из них во время падения с башни «Москва-Сити» даже успел сделать сальто, правда, успев, раскрыть парашют в самый последний момент.


Мало в Москве зацеперов, теперь ещё и прыгуны проснулись. Пожалуйста, не повторяйте это никогда

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Метки: Видео   Москва   башня   высота   прыжок   экстремалы   
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2  комментария
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714
Шурман Час назад
Успел раскрыться . Думал не сможет .
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БамбарбияКиргуду 10 минут назад
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