Школьница не справилась с тяжелым грузом знаний

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Возвращавшаяся из школы девочка решила поправить шнурки на обуви и наклонилась вперёд. Учебники в рюкзаке стали настолько тяжкой ношей, что заставили её кувыркнуться и оказаться на асфальте. Курьезный эпизод попал на видео.
Наверное много пятёрок домой несёт!
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Дошло дело до того, что собирали родительское собрание-половина учебников и доп.материалов, которые они носили каждый день и нах не нужна. Причем благодаря долбойобам, выпускающим (разрабатывающим) эти учебники все идет в твердом переплете, который весит как все содержимое этого учебника. Даже дневники видел в картонных обложках.