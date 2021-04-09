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Школьница не справилась с тяжелым грузом знаний

Школьница не справилась с тяжелым грузом знаний (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дети   курьезы   прикол   школьники   школьница   
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Возвращавшаяся из школы девочка решила поправить шнурки на обуви и наклонилась вперёд. Учебники в рюкзаке стали настолько тяжкой ношей, что заставили её кувыркнуться и оказаться на асфальте. Курьезный эпизод попал на видео.

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Метки: видео   дети   курьезы   прикол   школьники   школьница   
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9k
ГородДомов Час назад
у меня в детстве так же было .
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12k
Yasen_Perec 3 минуты назад
Потом удивляются, откуда у детей сколиоз.
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9k
Бендер Родригес 10 минут назад
Кстати да, а где? Где обещанный рыжим, нанопланшет для школ? Который заменит собой все 100500 учебников??
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6k
Игорь 24 минуты назад
долго девочку дрессировали, блогеры херовы? Или найдется дебил, который скажет что это все случайно сняли?
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7k
Андрей А Полчаса назад
Лет 5-7 назад моя дочь ходила в школу с таким же не подъемным баулом.
Дошло дело до того, что собирали родительское собрание-половина учебников и доп.материалов, которые они носили каждый день и нах не нужна. Причем благодаря долбойобам, выпускающим (разрабатывающим) эти учебники все идет в твердом переплете, который весит как все содержимое этого учебника. Даже дневники видел в картонных обложках.
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36k
dima423 44 минуты назад
постановочка))
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−2
3k
Едондер пуп Час назад
В "Лелеке и Болеке" такой сюжет уже был, но там ситуация была опасней - обладатель здоровенного рюкзака наклонился к ручью, чтобы попить))
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