В детстве без интернета мы развлекались как могли

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Чем только не занимались дети, пока не было интернета и мобильных телефонов. Автор видео показал забавные шалости, которые совершали люди в своем детстве до появления современных гаджетов. Некоторые из них дети наверняка проделывают и сегодня.
Смотрим, улыбаемся и вспоминаем.
А сколько шалостей из видео проделывали в детстве вы?
А сколько шалостей из видео проделывали в детстве вы?
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Метки: видео дети прикол развлечения
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потом мы дети посмотрели фильмы Брюс ли и все стали каратистами
(я кстати не один и не два и не пять и не 10 лет отдал этому в спортзале... Брюс Ли я не стал,но и рахитом не вырос)
в центре нашего города есть ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ сад
а в центре сада пару гектар рябины....
кусты рябины и там м ы стоили шалаши
и высший шик было выследить место базы врагов и разрущить его
для понимания.. бьыли и землянки со входом 40 на 40 санитиметров... такой бункер было найти вообще за счастье!!!
моя специализация была "разведчик"
ну т.е. часами сидеть на осине и смотреть где кусты рябины шевелятся (значит там база врагов)
меня пытались даже перекупить... я был ценный разведчик
ну бубаушка меня отправляла крапивы нарвять паросятам я за полтора часа этот плоан выполнял, а потом я был разведчиком
блин ... детствоо дество.. где ты?///