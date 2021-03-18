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В детстве без интернета мы развлекались как могли

В детстве без интернета мы развлекались как могли (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 10:08
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дети   прикол   развлечения   
217
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Чем только не занимались дети, пока не было интернета и мобильных телефонов. Автор видео показал забавные шалости, которые совершали люди в своем детстве до появления современных гаджетов. Некоторые из них дети наверняка проделывают и сегодня.

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Метки: видео   дети   прикол   развлечения   
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семён Полчаса назад
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семён 38 минут назад
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семён 41 минуту назад
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−143
Владимир 43 минуты назад
я в дестве сначала играл в индейцев
потом мы дети посмотрели фильмы Брюс ли и все стали каратистами
(я кстати не один и не два и не пять и не 10 лет отдал этому в спортзале... Брюс Ли я не стал,но и рахитом не вырос)

в центре нашего города есть ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ сад
а в центре сада пару гектар рябины....
кусты рябины и там м ы стоили шалаши

и высший шик было выследить место базы врагов и разрущить его

для понимания.. бьыли и землянки со входом 40 на 40 санитиметров... такой бункер было найти вообще за счастье!!!

моя специализация была "разведчик"

ну т.е. часами сидеть на осине и смотреть где кусты рябины шевелятся (значит там база врагов)

меня пытались даже перекупить... я был ценный разведчик


ну бубаушка меня отправляла крапивы нарвять паросятам я за полтора часа этот плоан выполнял, а потом я был разведчиком

блин ... детствоо дество.. где ты?///
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семён 43 минуты назад
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семён 45 минут назад
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13k
Габит Калыков Час назад
В конце 70-х на военке в институте играли в спичечные коробки - старались ставить на ребро или на попа. Как раз я попался на этом и преподаватель подполковник назвал меня спичечным королем.
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