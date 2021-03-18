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Типичное поведение главных героев в фильмах ужасов

Типичное поведение главных героев в фильмах ужасов (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 12:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   кино   курьезы   прикол   филь   фильм ужасов   
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Сколько раз смотря фильм ужасов каждый из нас удивлялся нелепым действиям главных героев. Будущие жертвы внезапно начинают спотыкаться на ровном месте, забегают в места, где нет выхода, разделяются в самый ответственный момент и совершают другие глупые ошибки. В данном видео мужчина показал типичного главного героя фильма ужасов, убегающего от убийцы.

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Метки: Юмор   видео   кино   курьезы   прикол   филь   фильм ужасов   
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6  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
В начале обычно жертва сама должна выпустить зло из какого-нибудь окровавленного склепа, заглянув туда обязательно ночью, будучи привлеченной странным жутковатым свечением и загробным звуками))
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565
Alexandr F 14 минут назад
Что [мат]ню я только что посмотрел?
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3k
Shtoppi Полчаса назад
Все точно, и даже то что негров обычно первыми кончают))))
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31k
Опаньки 57 минут назад
и тут открывается дверь и за дверью стоит вызванный соседями тик-токеров Коп....
Велком ту полис активити ченнел , Бро!
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1k
Йожык Час назад
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9k
Antique computer Йожык 41 минуту назад
И она выбрала банан, помним-помним..
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