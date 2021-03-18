Типичное поведение главных героев в фильмах ужасов

237
1
1
Сколько раз смотря фильм ужасов каждый из нас удивлялся нелепым действиям главных героев. Будущие жертвы внезапно начинают спотыкаться на ровном месте, забегают в места, где нет выхода, разделяются в самый ответственный момент и совершают другие глупые ошибки. В данном видео мужчина показал типичного главного героя фильма ужасов, убегающего от убийцы.
Для большей правдоподобности главному герою нужно было забежать в подвал, из которого нет выхода.
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда наступает пора что-то менять в отношениях
- Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна
- Маленький секрет двери в воротах
- Фотогеничный осел затмил белого тигра
- Когда не хочется, чтобы к тебе кто-то подсаживался в автобусе
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
Велком ту полис активити ченнел , Бро!