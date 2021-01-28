FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9627 постов • 1182 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Девочка, почему ты плачешь?!

Девочка, почему ты плачешь?! (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 12:56
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   девочка   дети   курьезы   прикол   
219
1
1
Женщина рассказала о необычной причине плача её маленькой дочери. Короткую драму в одном акте нужно смотреть со звуком.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Реакция   видео   девочка   дети   курьезы   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Антон Семёныч 45 минут назад
Хорошо когда в доме маленький ребенок и собака. Глистов можно выводить каждый месяц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Vazari Антон Семёныч 38 минут назад
Это, если родители ребенка и хозяева собаки дегенераты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
KOSTELLO Полчаса назад
Дети в основном учатся у родителей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
panama Полчаса назад
Нужно не ругать, а объяснять нормальным тоном . Либо отвлечь ребёнка чем нибудь. Поколение тиктока начало рожать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladimir Taranovich Полчаса назад
Ну, мать права. Долго в эту игру не получится играть весело, каким бы буддистом доберман не был)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Prospector Полчаса назад
Пусть дёргает, собаке вроде норм...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) "Я же не коза": девочка не хочет есть салат "Я же не коза": девочка не хочет есть салат Шкодливый пёс, который знает, кто в доме хозяин Шкодливый пёс, который знает, кто в доме хозяин В яблочко: щенок неприятно удивил мужчину В яблочко: щенок неприятно удивил мужчину Кошка пытается привлечь к себе внимание хозяйки Кошка пытается привлечь к себе внимание хозяйки Не в мою смену: бдительный кот присматривает за мальчиком на балконе Не в мою смену: бдительный кот присматривает за мальчиком на балконе
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

941482



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению
4
89
Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению
Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану
0
170
Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
0
65
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
Стартап разработал батарею для электромобиля, которая заряжается всего за 5 минут
1
41
Стартап разработал батарею для электромобиля, которая заряжается всего за 5 минут
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео)
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#кино#аварии#путин#авто аварии#комментарии#приколы#автомир
#Юмор#интересное#прикол#шоу бизнес#автомобили#картинки#познавательно#люди#соцсети#собака
#интересно#животные#Россия#война#дтп#сша#совет#позитив#СССР#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться