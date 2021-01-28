Девочка, почему ты плачешь?!

Женщина рассказала о необычной причине плача её маленькой дочери. Короткую драму в одном акте нужно смотреть со звуком.
Не жизнь, а одни запреты! Невозмутимость добермана поражает.
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