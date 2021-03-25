Бесценная реакция пса на жезл регулировщика

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Знаменитый полосатый жезл регулировщика ДПС знаком многим. Однако, как оказалось, на него реагируют не только участники дорожного движения, но и собаки. В одном из российских городов четвероногий друг человека увидел жезл в руках регулировщика и очень захотел с ним поиграть.
Автомобильный регистратор запечатлел озорного пса, который не смог пройти мимо регулировщика
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