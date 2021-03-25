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Бесценная реакция пса на жезл регулировщика

Бесценная реакция пса на жезл регулировщика (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 11:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дпс   животные   курьезы   прикол   регулировщик   собака   
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Знаменитый полосатый жезл регулировщика ДПС знаком многим. Однако, как оказалось, на него реагируют не только участники дорожного движения, но и собаки. В одном из российских городов четвероногий друг человека увидел жезл в руках регулировщика и очень захотел с ним поиграть.

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Метки: Юмор   видео   дпс   животные   курьезы   прикол   регулировщик   собака   
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3  комментария
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598
Шурман 40 минут назад
Классный песик :))) он похоже нашел себе хозяина :) он любит палочки и его друг тоже :)
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3k
Rubiroid_47 Минуту назад
Клёво! )
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6k
Sterling Malory Archer 24 минуты назад
Реинкарнация гайца?
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