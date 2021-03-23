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Когда пришел к финальному боссу недостаточно прокачанным

Когда пришел к финальному боссу недостаточно прокачанным (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 10:09
Сообщество : Игромир
Метки: Юмор   босс   видео   дети   петух   прикол   схватка   
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Мальчик зашел на территорию петуха и попытался с ним сразиться. У юного героя было преимущество в виде физической силы и меча, но он допустил ошибку и птица вышла из схватки победителем.

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Метки: Юмор   босс   видео   дети   петух   прикол   схватка   
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4  комментария
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Димка Смола/67 52 минуты назад
Не те богатыри пошли )
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Ivan Shotgun Димка Смола/67 Полчаса назад
Так это не богатырь, это- батыр.
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33k
AGM 47 минут назад
прокачАнным!!!!1111 от слова качАть. а прокачЕнный это от слова катить.
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36k
dima423 55 минут назад
а петух реально крут)) как он его палкой в нос))
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