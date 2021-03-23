Когда пришел к финальному боссу недостаточно прокачанным

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Мальчик зашел на территорию петуха и попытался с ним сразиться. У юного героя было преимущество в виде физической силы и меча, но он допустил ошибку и птица вышла из схватки победителем.
Повернулся к петуху спиной и проиграл.
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