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Это Вам не песни для Евровидения

Это Вам не песни для Евровидения (1 видео)

Автор:
26 марта 2021 11:06
Метки: люди   музыка   соцсети   

И жёсткий Челябинск может быть нежным.

InfoVoin
так себе
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8  комментариев
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1k
max 3 часа назад
Вот они таланты, не то что эти петушары гомодрильные на педровидении.
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3k
Rubiroid_47 Час назад
Молодец!
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20k
BillyBonzz 3 часа назад
Продюссеры Пригожин, Матвиенко, Крутой, Дробыш:
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9k
Александр 3 часа назад
Талантище.
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27k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Вот пусть и едет пацан
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6k
klop 3 часа назад
Голос есть, а если он есть то исполнение будет классным.
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Зыкина, реинкарнация...
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4k
insaider 3 часа назад
Хорошо поёт,от души!
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