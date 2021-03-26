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InfoVoin
Это Вам не песни для Евровидения
(1 видео)
Автор:
InfoVoin
26 марта 2021 11:06
Метки:
люди
музыка
соцсети
И жёсткий Челябинск может быть нежным.
InfoVoin
так себе
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46657
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комментариев
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1k
max
3 часа назад
Вот они таланты, не то что эти петушары гомодрильные на педровидении.
17
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Rubiroid_47
Час назад
Молодец!
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BillyBonzz
3 часа назад
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9k
Александр
3 часа назад
Талантище.
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27k
Snork Snorkoff
3 часа назад
Вот пусть и едет пацан
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klop
3 часа назад
Голос есть, а если он есть то исполнение будет классным.
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Дмитрий
3 часа назад
Зыкина, реинкарнация...
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insaider
3 часа назад
Хорошо поёт,от души!
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