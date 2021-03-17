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Накосячил на ровном месте

Накосячил на ровном месте (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: Рукожоп   Юмор   алкоголь   бутылка   видео   виски   люди   неудача   
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Как говорится, красиво пить не запретишь. На самом деле очень даже запретишь, если человек страдает рукожопством.

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Метки: Рукожоп   Юмор   алкоголь   бутылка   видео   виски   люди   неудача   
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Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
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Агент Безопасной Национальности ALEX 2 часа назад
Извини, что обидел ненароком - не знал, что это ты на видео...
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8k
Кыся 13 минут назад
Фееричный рукожоп! И не только из-за этого. У него там еще пиво стоит! Кажись, он решил им после вискаря заправиться. Ой, зря он это...
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59k
Viktor 44 минуты назад
Тут два варианта: или руки из жопы, или это уже в нём!

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1k
Sam22 Viktor 19 минут назад
Или в Вашем предложении слово "или"-лишнее.
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3.6o6pa 46 минут назад
Кальянчик, вискарик, вертикальное видео... Всё понятно
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Vazari Час назад
"Порхай, как бабочка, жаль...что ты м.у.д.а.к"
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