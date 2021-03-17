Накосячил на ровном месте

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Как говорится, красиво пить не запретишь. На самом деле очень даже запретишь, если человек страдает рукожопством.
Праздник закончился, не успев начаться. Видео содержит ненормативную лексику.
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