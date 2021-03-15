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Приезжайте на Таймыр!

Приезжайте на Таймыр! (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 08:14
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Таймыр   Юмор   ветер   видео   люди   прикол   
1461
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Хотите отрекламировать свой родной край? Спросите его, как. Видео необходимо смотреть со звуком.

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Метки: Россия   Таймыр   Юмор   ветер   видео   люди   прикол   
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8  комментариев
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33k
AGM Час назад
Я бы туда ещё отправил всех кому не хватает "морозной свежести" которую тоже так любят различные бренды.
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Юра Гагарин Полчаса назад
открыл дверь, закрыл дверь,
и не надо переться в спортзал
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9k
Максим 56 минут назад
Вин Дизель таймырский)
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144
Племянник Путина 59 минут назад
туалет у него на улице...
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20k
Михаил Сметанкин Племянник Путина 46 минут назад
Срать надо очень быстро, иначе говно замерзнет.
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3k
Юра Гагарин Михаил Сметанкин Полчаса назад
не успев выйти
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3k
АИД Михаил Сметанкин 5 минут назад
так для этого есть "нанайский" туалет, это две палки, одной отбивать примерзшее "г", а второй медведей отгонять.
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16k
Robin Hood Михаил Сметанкин 2 минуты назад
Есть один способ. Взять с собой. И для большого и для маленького процесса.
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