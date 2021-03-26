FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11971 пост • 2598 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Кто кого в мире ненавидит

Кто кого в мире ненавидит (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 09:02
Сообщество : Юмор
Метки: Андрей Бочаров   Юмор   бочарик   видео   государство   люди   ненависть   прикол   
2187
1
1
Необычный урок географии от харизматичного ведущего. Перевел и озвучил Андрей Бочаров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Андрей Бочаров   Юмор   бочарик   видео   государство   люди   ненависть   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
dima423 2 часа назад
они спасли мир от нацизма... ну че епанутым с добрым утром
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SolomonA 14 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кер Реев 16 минут назад
Спасли мир от нацизма... Серьёзно!?

Вот так ненавязчиво вбивается в головы ЛОЖЬ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
653
Павел 16 минут назад
В смысле русские и чеченцы друг друга ненавидят? В роде как уже нет.
Факт: все ненавидят США и цыган.
Лично у меня негатив к туркам, саудитам и косовским албанцам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aleksandr 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пумба Полчаса назад
Аффтар урод: какого хера тулить ссылку на ВК (даже на весь экран не развернуть, через бинокль смотреть?!), если на ютубе ролик находится за 2 секунды?!!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ZmeyUA 37 минут назад
Судя по тому, что украина пересралась абсолютно со всеми соседями, то самая долбанутая это она
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ратибор 44 минуты назад
Россия на карте с Чечнёй уж очень у них прикольная получилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vit 51 минуту назад
Судя по комментам на фишках, большинство россиян ненавидят Украину и США.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Вася Час назад
прикольный чувак, я даже негров перестал ненавидеть.. вот бы ещё цыган полюбить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Иван 2 часа назад
Поляки ненавидят все окружающие их страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Предмет ненависти Иван Час назад
так же как и русские собственно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
пол Канады бандерлогов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге "Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге Грациозна, как раненая лань Грациозна, как раненая лань Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм Когда пришел к финальному боссу недостаточно прокачанным Когда пришел к финальному боссу недостаточно прокачанным Денис, улыбнись! Денис, улыбнись! Бесценная реакция пса на жезл регулировщика Бесценная реакция пса на жезл регулировщика
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

920556



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в суде на новое дело
3
365
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в суде на новое дело
В Ленинградской области начались разборки между местными жителями и цыганами
2
181
В Ленинградской области начались разборки между местными жителями и цыганами
﻿
Набирающие популярность в сообществах
3-НДФЛ без ошибок
1
10
3-НДФЛ без ошибок
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
0
40
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#автомир#кино#приколы#природа#дикая природа#настроение#смешно
#фото#животные#люди#автомобили#факты#дтп#авто аварии#забавно#падение#деньги
#прикол#интересно#подборка#картинки#интересное#истории#аварии#криминал#позитив#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться