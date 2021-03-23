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Иногда всё не то, чем кажется

Иногда всё не то, чем кажется (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 11:04
Метки: видео   дети   люди   неожиданно   социальная реклама   
1380
1
1
Социальная реклама на животрепещущую тему с неожиданным сюжетным поворотом.

Источник:

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Метки: видео   дети   люди   неожиданно   социальная реклама   
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6  комментариев
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2k
Том Сойер 2 часа назад
Отличная реклама! Такую или подобную ей надо постоянно крутить по ТВ - это нужнее прокладок, чипсов и шампуней - в нашем современном сумасшедшем мире.

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18k
Nik 20 минут назад
Фильм "Сфера" недооцененный в наше время. Произведение показало, что нас ждет в ближайшее время.
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5k
z0_0b Полчаса назад
Неплохо, даже хорошо
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98
ЯуЦуЧу 2 часа назад
россия - кто пропал? ребенок ?? Приходите через 3 дня
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2k
Том Сойер ЯуЦуЧу 51 минуту назад
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8k
Васильевна 2 часа назад
Ну да. Такой способ оповещения быстрее и эффективней фотографий пропавших детей на пакетах с молоком.
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