Курьер, который не ищет легких путей

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В Новосибирске автолюбитель запечатлел курьера известного сервиса быстрой доставки еды из ресторанов, который решил оригинальным образом сократить путь до клиента. Мужчина на четвереньках попытался преодолеть снежный холм.
Целеустремлённый курьер поскальзывался и проваливался в сугроб, но всё равно продолжал карабкаться наверх.
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Метки: Новосибирск видео доставка курьер люди неожиданно
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