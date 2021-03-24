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Курьер, который не ищет легких путей

Курьер, который не ищет легких путей (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 08:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   видео   доставка   курьер   люди   неожиданно   
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В Новосибирске автолюбитель запечатлел курьера известного сервиса быстрой доставки еды из ресторанов, который решил оригинальным образом сократить путь до клиента. Мужчина на четвереньках попытался преодолеть снежный холм.

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Метки: Новосибирск   видео   доставка   курьер   люди   неожиданно   
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6  комментариев
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12k
Yasen_Perec 38 минут назад
Какой снежный холм, это откос железной дороги.
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4k
Александр Иванов 2 минуты назад
Это такими курьерами сейчас предлагают работать предпенсионерам?. Ужас.
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1k
Sergey 6 минут назад
Кодзима геееений!
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3k
Vladimir Taranovich 10 минут назад
Если ему не дадут чаюху, то он разочаруется в жизни)))
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944
bosayk 22 минуты назад
сейчас жахнет фанты и остановит поезд (молодые не поймут)))
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204
1izbrain 24 минуты назад
Курьер, который не ищет легких путейПосмотреть
Курьер, который не ищет легких путей
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