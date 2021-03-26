Забылся: парень врезался в стеклянную дверь, выбегая из парикмахерской

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Во вьетнамском городе Дананг работник парикмахерской решил выбежать на улицу, чтобы поприветствовать своего знакомого. Однако парень не заметил, что стеклянная дверь была закрыта и врезался в неё.
Другие сотрудники парикмахерской убедились, что их коллега серьезно не пострадал и посмеялись над его невнимательностью.
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