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Забылся: парень врезался в стеклянную дверь, выбегая из парикмахерской

Забылся: парень врезался в стеклянную дверь, выбегая из парикмахерской (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Вьетнам   видео   неудача   парикмахерская   прикол   столкновение   
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Во вьетнамском городе Дананг работник парикмахерской решил выбежать на улицу, чтобы поприветствовать своего знакомого. Однако парень не заметил, что стеклянная дверь была закрыта и врезался в неё.

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Метки: Вьетнам   видео   неудача   парикмахерская   прикол   столкновение   
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2  комментария
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12k
Serg2001 Час назад
В таких ситуациях моя бабушка говорила: "Бедному Иванушке и на печке камушки".. )
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972
Виктор 14 минут назад
На такие стёкла делают наклейки по центру или на уровне глаз .
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