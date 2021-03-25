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Грациозна, как раненая лань

Грациозна, как раненая лань (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 15:26
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   курьезы   неудача   падение   прикол   
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Девушка решила снять красивое видео для соцсетей. Она попросила подругу запечатлеть её бегущей на фоне цветущих растений, однако что-то пошло не так.

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Метки: Девушка   Юмор   видео   курьезы   неудача   падение   прикол   
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16  комментариев
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1k
Йожык 2 часа назад
Летящей походкой
Ты вышла за водкой
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57k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Ссылка coub.com
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15k
Егор 2 часа назад
Ссылка coub.com
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8k
Vacony Егор 44 минуты назад
странный старт на 4 дорожке...
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4k
a6m5 Егор Полчаса назад
Судья выстрелил в неё?
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13k
sssss3 2 часа назад
точно не девушка, это КОРЯГА!
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2k
Гур 2 часа назад
Так даже лучше получилось...
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14k
Alex Гур 2 часа назад
попала в трэнды))))
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12k
Сергей 2 часа назад
Тик-Ток головного мозга. Медицина, особенно традиционная, здесь бессильна, господа.
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31k
Опаньки 3 часа назад
кто плюсует пост?
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16k
Ego sum qui sum Опаньки 2 часа назад
люди,
разные,
с разным мнением и вкусами
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6k
Игорь 3 часа назад
автор 16 раз плюсанул?
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Nyash 3 часа назад
[мат]
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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