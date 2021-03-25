Грациозна, как раненая лань

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Девушка решила снять красивое видео для соцсетей. Она попросила подругу запечатлеть её бегущей на фоне цветущих растений, однако что-то пошло не так.
А может это и вовсе не девушка. Так много вопросов и так мало ответов.
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