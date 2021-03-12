Спуск по тросу через водоем пошел не по плану

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Тучный поклонник экстрима решил прокатиться на тросе через реку. Однако аттракцион был явно не рассчитан на вес крепыша.
Произошел небольшой перегруз. А ведь он за этот аттракцион ещё и денег заплатил.
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