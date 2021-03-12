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Спуск по тросу через водоем пошел не по плану

Спуск по тросу через водоем пошел не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   зиплайн   лишний вес   неудача   прикол   трос   
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Тучный поклонник экстрима решил прокатиться на тросе через реку. Однако аттракцион был явно не рассчитан на вес крепыша.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   зиплайн   лишний вес   неудача   прикол   трос   
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16  комментариев
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53k
pynh 2 часа назад
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2k
Точка 5 минут назад
Обычно взвешивают если ограничения есть по весу... Это прям какой-то фуфло сервис,или ради прикола сняли.
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6k
Garpia121 Полчаса назад
И продолжает сидеть. Сразу понятно стало, что натяжение троса не для его тушки.
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13k
Габит Калыков 36 минут назад
Я думал, оборвется трос.
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20k
Mike Miller 37 минут назад
Ума нет
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5k
Руслан 49 минут назад
Это я после зимы выхожу на работу.ПромАльп.
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3k
Serj81 49 минут назад
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692
EestiJoodik 51 минуту назад
Хороший сигнал, что пора худеть))
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20k
Михаил Сметанкин 52 минуты назад
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33k
AGM Час назад
Я бы в этом случае от троса подальше отошёл
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532
Бэмсяра Час назад
зато искупался) а то бедный употел, пока садился
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1k
ALEX 2 часа назад
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Однако аттракцион был явно не рассчитан на вес крепыша"...
Называйте вещи своими именами... Какой же из этого жиробаса крепыш?
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20k
SerGProS Доктор Джонс Час назад
Судя по предплечьям в"епет так как 5-о не смогут
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20k
Mike Miller Доктор Джонс 36 минут назад
Какой-какой... упитанный.
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19k
Matrosskin 2 часа назад
И мы даже знаем кто комментирует за кадром:
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