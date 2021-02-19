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Маленький секрет двери в воротах

Маленький секрет двери в воротах (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 09:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   ворота   курьезы   неудача   прикол   фейл   
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Камера наблюдения запечатлела сцену, достойную эпизода в комедийном фильме. Мужчине нужно было попасть за ворота, однако он не знал в какую сторону открывается расположенная в них дверь и ненадолго впал в ступор.

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Метки: Юмор   видео   ворота   курьезы   неудача   прикол   фейл   
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8  комментариев
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7k
Izrin Maria 2 часа назад
Остановился - и правильно.
Смешно только слабакам, которые никогда дверь вместе с косяком не "открывали".
Хотя... Двери нынче хлипкие - скорее ручка в руке останется.
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720
vandergur 16 минут назад
дол.....б
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20k
Сибиряк Час назад
из наблюдений охраны:
- дверь открывается в любую сторону, надо только приложить силу.
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1k
Сергей Зайцев Час назад
Ха, у меня на работе так постоянно. У тестя завалялась старая совдеповская ручка, блин работает, не ломается. Но народ не понимает как ей пользоваться. Я даже стрелки нарисовал, всё равно тупят.
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19k
SerGProS Час назад
Дверь выпирает наружу так, что сразу и не разберешься. Это норма.
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3k
Горожанин Час назад
"Свою ошибку он осознал, когда появился другой мужчина, у которого не возникло проблем с дверью".

Вот так вот, поколение NEXT уже не может отличить мужчину от женщины)))
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1k
Гном Час назад
Холодно. Мозг замёрз
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
У меня одного в голове зазвучала мелодия из"Деревни дураков"?
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