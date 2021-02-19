Маленький секрет двери в воротах

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Камера наблюдения запечатлела сцену, достойную эпизода в комедийном фильме. Мужчине нужно было попасть за ворота, однако он не знал в какую сторону открывается расположенная в них дверь и ненадолго впал в ступор.
Свою ошибку он осознал, когда появился другой мужчина, у которого не возникло проблем с дверью.
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Смешно только слабакам, которые никогда дверь вместе с косяком не "открывали".
Хотя... Двери нынче хлипкие - скорее ручка в руке останется.
- дверь открывается в любую сторону, надо только приложить силу.
Вот так вот, поколение NEXT уже не может отличить мужчину от женщины)))