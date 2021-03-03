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Девушка чуть покалечилась, когда решила снять толстовку на беговой дорожке

Девушка чуть покалечилась, когда решила снять толстовку на беговой дорожке (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 08:47
Сообщество : Спорт
Метки: беговая дорожка   видео   неудача   падение   прикол   тренажерный зал   фейл   
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Установленная в тренажерном зале камера наблюдения запечатлела курьезный инцидент, который мог закончиться трагедией. Занимавшейся на беговой дорожке девушке стало жарко и она решила снять толстовку. В какой-то момент любительница активного образа жизни потеряла контроль над ситуацией.

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Метки: беговая дорожка   видео   неудача   падение   прикол   тренажерный зал   фейл   
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5  комментариев
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31k
Опаньки Час назад
у медузы вообще нет мозга и нормально живет
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Владимир Полчаса назад
Не удивлюсь если она заявит, что мужчина сбил ее на велосипеде )))
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1k
valns Час назад
Блин, а мужик "едет" дальше. Может, ей помощь нужна.
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KOSTELLO valns 51 минуту назад
Нужна, но они, видимо, не умеют делать лоботомию
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30k
Alex valns 46 минут назад
А она потом обвинит его в изнасиловании
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