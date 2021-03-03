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Установленная в тренажерном зале камера наблюдения запечатлела курьезный инцидент, который мог закончиться трагедией. Занимавшейся на беговой дорожке девушке стало жарко и она решила снять толстовку. В какой-то момент любительница активного образа жизни потеряла контроль над ситуацией.
Заодно и познакомилась...
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