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Житель подмосковного города Лыткарино решил избавиться от снежной массы, скопившейся на крыше балкона. Он вооружился деревянной клюшкой и начал раскачивать конструкцию. В какой-то крыша не выдержала и обрушила на героя видео большую часть скопившегося снега.
Морозная свежесть. В видео присутствует ненормативная лексика.
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