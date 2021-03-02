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Уборка снега с крыши пошла не по плану

Уборка снега с крыши пошла не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 07:55
Сообщество : Юмор
Метки: видео   крыша   неудача   прикол   снег   фейл   
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Житель подмосковного города Лыткарино решил избавиться от снежной массы, скопившейся на крыше балкона. Он вооружился деревянной клюшкой и начал раскачивать конструкцию. В какой-то крыша не выдержала и обрушила на героя видео большую часть скопившегося снега.

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Метки: видео   крыша   неудача   прикол   снег   фейл   
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2k
Александр 2 часа назад
Малолетние долб@ебы
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582
ekolog67 7 минут назад
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1k
Р Х 7 минут назад
Тот, который заснял, походу ещё и кончил.
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3k
Platinum 43 минуты назад
один лишь вопрос, он заснял или нет?
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598
Andrew Belaks 55 минут назад
Он был рождён для того, что бы это заснять...
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Джон Уик Час назад
Я думал от том что они даже не потрудились обеспечить безопасность людей внизу. Думал что что то произойдёт с бабкой которая шла по улице.
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714
Hornet Час назад
Все правильно сделал.
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Игорь Hornet 9 минут назад
Прохожие внизу не пострадали.
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13k
aalexey3 2 часа назад
Для тех, кто не понял: Он заснял!
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