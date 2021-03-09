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Сообщество Без кота и жизнь не та 832 поста • 366 подписчиков подписаться
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Кот просит о помощи во время поездки в ветеринарную клинику

Кот просит о помощи во время поездки в ветеринарную клинику (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 08:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   кот   помогите   прикол   
296
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Во время поездки в ветеринарную клинику кот решил заговорить. И поверьте, ему было что сказать.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   кот   помогите   прикол   
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121
Вано 49 минут назад
Догадывается, зачем его везут...
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10k
Типа граф Полчаса назад
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7k
Izrin Maria Полчаса назад
Смеётся, сволочь!
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