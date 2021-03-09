Кот просит о помощи во время поездки в ветеринарную клинику

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Во время поездки в ветеринарную клинику кот решил заговорить. И поверьте, ему было что сказать.
Похоже, этот кот догадался, что его везут в ветеринарную клинику, поэтому решил попросить о помощи.
Видео рекомендуется смотреть со звуком.
Видео рекомендуется смотреть со звуком.
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