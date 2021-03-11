Вы обнаружены: любопытный кот следит за соседом

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По своей природе кошки очень любопытны и довольно часто обращают внимание даже на самые незначительные мелочи. Автор этого видео заметил в окне соседей новую живую "камеру слежения" и провел её тестирование.
Котонаблюдение активировано.
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