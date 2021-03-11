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Сообщество Без кота и жизнь не та 835 постов • 367 подписчиков подписаться
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Вы обнаружены: любопытный кот следит за соседом

Вы обнаружены: любопытный кот следит за соседом (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 08:56
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кот   прикол   слежка   сосед   соседи   
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По своей природе кошки очень любопытны и довольно часто обращают внимание даже на самые незначительные мелочи. Автор этого видео заметил в окне соседей новую живую "камеру слежения" и провел её тестирование.

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   прикол   слежка   сосед   соседи   
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1  комментарий
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Игорь 40 минут назад
между стенами - метра полтора?
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